​Pd, Zingaretti: «Adesso in Italia si cambia tutto. A Conte chiediamo lealtà» Diretta

«A Conte chiediamo lealtà e saremo leali, tutti dobbiamo essere convinti che tra nemici non si governa per il bene dell'Italia e quindi dobbiamo cambiare passo», ha proseguito Zingaretti

«Nella politica, e in particolare nel Pd, ha prevalso la ragione, abbiamo combattuto tutti uniti, tutti per lo stesso obiettivo. Il Pd, in uno dei momenti più drammatici della nostra storia, ha vinto perché affrontato questo tornante con l'unità, finalmente nel Pd si è affermato il primato del 'noi' ed è stata sconfitta l'ossessione dell'io». Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, dal palco della festa dell'Unità di Ravenna.

Domenica 8 Settembre 2019, 18:49 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2019 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende la parola Nicola Zingaretti . «È tornato il tempo di rialzarsi in piedi, in queste settimana è stata l'azione della politica che dopo mesi di litigi, odio,che ci fa dire: adesso in Italia si cambia tutto», ha detto dal palco della festa dell'Unità di Ravenna LEGGI ANCHE --> Renzi, ecco il gruppo: c'è anche la Boschi. E Leu entra nel Pd