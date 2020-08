Taglio dei parlamentari, Zingaretti: «Referendum? Pericoloso senza una nuova legge elettorale

Referendum? Pericoloso senza legge elettorale. Parola di Nicola Zingaretti , segretario del Partito Democratico. Una posizione chiara in queste ore. Sostiene che è pericoloso votare a favore del referendum sul taglio dei parlamentari senza una nuova legge elettorale.«Le preoccupazioni espresse da molte personalità, in ultimo da Bartolomeo Sorge, sul pericolo di votare a favore del rsenza una nuova legge elettorale , sono fondate e sono anche le nostre - scrive in una nota - Per questo il Partito democratico un anno fa ha fatto inserire questo punto nel programma di governo. Per questo, e non per perdere tempo, spesso in solitudine nelle ultime settimane abbiamo riproposto questo tema da inserire nell'agenda parlamentare. Su questa posizione, in questi giorni, ci sono stati pronunciamenti importanti da parte del, da ultimo con il ministro Di Maio. Pronunciamenti che vanno tutti nel senso della volontà di rispettare gli accordi. Rinnovo dunque l'appello alla collaborazione, a tutti gli alleati e a fare di tutto affinchè, a partire dal testo condiviso dalla maggioranza, si arrivi entro il 20 settembre a un pronunciamento di almeno un ramo del parlamento».