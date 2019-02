Zingaretti scuote il Pd: è tempo di voltare pagina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Febbraio 2019, 11:30

Si scalda, si appassiona, Nicola il governatore, e alla fine è una gran sudata, si vede pure dalla camicia. Alla convention del Pd chiamata a scremare i candidati per le primarie, un combattivo Zingaretti traccia la strada che dovrà portare i dem ai gazebo del 3 marzo. Sferza il governo, attacca Salvini e non fa sconti al M5S, «dobbiamo recuperare i voti che ci hanno preso, non allearci con loro, basta, mi sono stufato di ripetere che non cerco alleanze con Di Maio, imparassero a sconfiggerli quegli stessi che mi accusano di volermici alleare. Dobbiamo voltare pagina rispetto al passato».Uno Zingaretti inedito, battagliero, ma unitario all'interno, finanche nei confronti di Carlo Calenda, che con il suo manifesto per l'Europa non ha ancora trovato pace. «Se vuoi la pace, prepara la pace», gli suggerisce Zingaretti storpiando il vecchio detto, come a dire: sei vuoi essere unitario, come dici, devi pure accettare critiche e suggerimenti. Parole che hanno alla fine contribuito a riportare la calma. Ma che fatica. Di primo mattino Calenda apprende che gli europarlamentari uscenti hanno appena firmato un documento su Ue ed elezioni europee, testo che l'ex ministro giudica subito «in competizione» con il suo, talché parte lancia in resta: «Apprendo che, dietro suggerimento di Bettini, che sta con Zingaretti, i parlamentari del Pd a Strasburgo hanno stilato un testo, un'operazione contro di me, ne prendo atto, non si può combattere su dieci fronti».