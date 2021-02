Zona arancione, Salvini: «Basta con annunci e allarmi, no a lockdown ingiustificati e generalizzati»

Matteo Salvini torna alla carica: «Zona arancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, se ci sono zone piú a rischio si intervenga in modo rapido e circoscritto, si acceleri sul piano vaccinale ma non si getti nel panico l'intero Paese».

Lo scrive su Facebook il segretario della Lega. «Il diritto alla salute - aggiunge - viene prima di tutto e rispettiamo le indicazioni della comunità scientifica, non le anticipazioni a mezzo stampa di lockdown ingiustificati e generalizzati».

