Zona bianca Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna a metà giugno: calendario regione per regione

L’Italia sarà tutta in giallo fino a inizio giugno, ma è già cominciato l’avvicinamento delle Regioni alla zona bianca: questa settimana nessuna Regione o Provincia autonoma ha supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica, come evidenzia il monitoraggio sull'andamento dell'epidemia della Cabina di regia. Il Paese si affaccia alla quasi normalità nelle prossime settimane, quando potrebbero restare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati