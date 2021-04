Zona gialla 26 aprile, nel weekend spiagge aperte ma stop ai centri commerciali. Salta l’apertura festiva presente nelle bozze

Al grido che «quello che non c’è si può fare», la Lega “apre” le spiagge sin da lunedì, anche perché continua il brutto tempo e sarà difficile mettersi i costume. Ma mentre riaprono i lidi, si scopre che i centri commerciali restano chiusi nei fine settimana anche nelle regioni gialle e che la regola non cambia dal 15 maggio come invece molti speravano. Delusione delle grandi catene della distribuzione che chiedono un urgente incontro a Mario...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati