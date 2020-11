Zone rosse e 21 parametri, il governo apre alle Regioni: possibili modifiche ma dopo il 3 dicembre

Il governo apre alle Regioni sull'ipotesi di rivedere i 21 parametri oggi alla base del monitoraggio anti-Covid che definisce le fasce di rischio rossa, arancione, gialla o verde. I parametri non cambiano fino al 3 dicembre ma da domani fino a fine mese ci sarà un tavolo tecnico tra il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, i tecnici dell'istituto, quelli del ministero della Salute e delle Regioni per valutare le «ulteriori ponderazioni e proposte delle Regioni» in merito. È quanto avrebbe concordato, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e le Regioni nella riunione di oggi. «C'è stata una condivisione unitaria del percorso» avrebbe sottolineato Boccia.

All'incontro in videoconferenza era presente anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente. Tra i presidenti, presenti Toti, Acquaroli, Fedriga, Toma, Marsilio, Bardì e Spirlì.

Le Regioni che applicheranno autonomamente delle misure restrittive per i propri territori potranno richiedere comunque i ristori per le categorie colpite dai provvedimenti, ha assicurato, secondo quanto si apprende, Boccia.

«Valuto con favore la disponibilità data dal Governo ad accogliere la richiesta, avanzata all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni, di rivedere i parametri di classificazione dei territori nel prossimo Dpcm: il supporto dei tecnici è essenziale per delineare il quadro della situazione, ma la responsabilità finale delle scelte deve essere assunta dagli organi politici», ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante la riunione. In merito ai ristori, Fedriga ha ribadito la necessità di sospendere i tributi per le categorie penalizzate dalle restrizioni: «una misura essenziale - ha chiarito - per garantire ossigeno al tessuto produttivo e alle famiglie». Fedriga ha infine sottolineato l'importanza del processo di condivisione «che non può essere confinato alle sole istituzioni, ma che deve essere invece allargato alle categorie economiche al fine di stimolare la massima partecipazione attorno a ogni scelta strategica relativa alla lotta al Coronavirus».

