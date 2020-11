Zone rosse, Boccia: «Altre regioni a rischio stretta. Il Natale? Dibattito lunare»

La notizia è nell'aria e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia conferma: «Non escludo che possano esserci altre regioni zone rosse, sempre sulla base dei dati del monitoraggio». A rischio stretta, lo abbiamo anticipato due giorni fa, ci sono Puglia, Liguria e Basilicata. Quanto alla possibilità di differenziare zone diverse all'interno delle stesse regioni, Boccia ha ribadito come il premier che è una possibilità «che già c'è». «È già previsto che ci possa essere una differenziazione - ha spiegato il ministro a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1. - quelle regioni che sono state rosse, nella settimana di attenzione possono e potranno allentare le misure in alcune province».

«Per ora i parametri non cambiano»

«Fino al 3 dicembre non è in discussione il cambiamento dei parametri - dice inoltre Boccia, ribadendo quanto già annunciato dal ministro Speranza - C'è un Dpcm in vigore fino a quella data e il confronto in corso (con le Regioni, ndr) servirà a prendere ulteriori decisioni in vista del Dpcm successivo». «I presidenti di Regione - ha aggiunto Boccia - possono chiudere e attuare misure restrittive e penso che, se sono d'ìintesa con il ministro della Salute, sia dovere dello Stato garantire ristori per quelle aree in cui i presidenti di Regione anticipano eventuali decisioni legittimate dal modello».

«Un dibattito surreale e lunare», ha quindi definito Boccia la discussione in corso su come trascorreremo il Natale e se potremo fare i tradizionali "cenoni". «Noi dobbiamo mettere in sicurezza il maggior numero di persone e consentire a medici e infermieri di fare il loro lavoro eccezionale nella migliore maniera possibile - aggiunge - pensiamo a loro quando tiriamo fuori il dibattito sul cenone».

