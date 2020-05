Zone rosse, pronto l'emendamento per inserire di nuovo quelle escluse

​Zone rosse escluse dal decreto Rilancio, è pronto l'emendamento di Leu-Pd-Iv, annunciano i deputati Federico Conte (Leu), del Basso de Caro (Pd), De Filippo (Iv) e Stumpo (Leu). «La proposta è pronta - dicono i parlamentari dei tre schieramenti che compongono la maggiornaza di governo insieme al M5S -. I Comuni che sono stati zona rossa hanno tutti pari dignità. Non possono essere fatte discriminazioni. Va ripristinata la prima formulazione del decreto che all'articolo 112 riconosceva a tutti i comuni italiani dichiarati zona rossa per 30 giorni di accedere al riparto dello stanziamento di fondi per 200 mln».

Spostamenti, regioni aprono confini. Speranza frena: solo per le urgenze

Zone rosse e contributi, il governo fa marcia indietro: «Rimedieremo»





Ultimo aggiornamento: 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA