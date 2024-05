AboutPharma Digital Award, vittoria per il progetto Screening Neonatale Campania

Il progetto Screening Neonatale Campania sviluppato da Kelyon con DXC Technology per Soresa SpA e Regione Campania vince l'AboutPharma Digital Award, il riconoscimento più ambito nel settore Healthcare. Dopo la vittoria del 2022 con AZFastnet - piattaforma online, sviluppata per AstraZeneca, che semplifica e velocizza i test per la determinazione dello stato mutazionale di specifici geni in oncologia e oncoematologia - è arrivato il bis per l’azienda campana guidata da Gaetano Cafiero.

Gli AboutPharma Digital Awards, giunti all'undicesima edizione, hanno riunito più di 560 progetti di Sanità Digitale divisi in 18 categorie. La giuria, composta da 48 esperti, ha valutato i progetti secondo tre criteri: idea, action e results che considerano l’originalità dell’idea e l'innovatività dell’approccio, analizzano la capacità di coinvolgere tutti gli stakeholder e il rispetto della tempistica predefinita, e infine il raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso.

La competizione ha riunito le migliori esperienze di digital health, e rende ancora più prestigioso il riconoscimento vinto nella sezione “HTA offerta e assistenza sanitaria” dal progetto Screening Neonatale Campania, che ha battuto in finale le proposte di Pfizer Italia, Angelini Pharma, Advanced Accelerator Applications, Horizon, Hollister Incorporated.

Soddisfatto il CEO di Kelyon Gaetano Cafiero: «Vincere ancora questo prestigioso premio è un ulteriore riconoscimento all'impegno di Kelyon nella realizzazione di soluzioni che hanno un impatto quotidiano positivo nella prevenzione delle malattie, in particolare quelle rare, attraverso l'utilizzo fondamentale degli screening. Vengono confermate la competenza e la passione che muovono il nostro team. Ringraziamo le tante strutture ospedaliere e aziende farmaceutiche che da anni si affidano alle nostre soluzioni».

La piattaforma Screening Neonatale Campania (SNC), sviluppato da Kelyon in collaborazione con DXC Technology per Soresa Spa, nell’ambito del progetto Sinfonia della Regione Campania, consente la cooperazione multicentrica e multidisciplinare per la gestione dei flussi informativi al fine di individuare tempestivamente le malattie metaboliche ereditarie e alcune malattie rare – grazie al know-how del CEINGE Biotecnologie Avanzate – e i disturbi dell'udito, così come previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), permettendo nel contempo la registrazione dei certificati di assistenza al parto (CeDAP). Inoltre, questa innovativa piattaforma rappresenta una soluzione digitale che facilita il monitoraggio delle nascite nella Regione Campania e della salute dei neonati; gestisce l'intero processo di gestione dei campioni, dal prelievo al referto finale e al follow-up; migliora l'efficienza dei processi di screening, collegando attraverso un modello Hub-Spoke i 66 centri nascita, il laboratorio del centro unico regionale dello screening neonatale e le strutture di conferma diagnostica.

Sin dalla sua fondazione avvenuta nel 2008, la mission di Kelyon è ideare, sviluppare e promuovere soluzioni digitali in grado migliorare l’esperienza dei pazienti nella gestione delle patologie life changing. In questo contesto di costante ricerca e innovazione, la piattaforma per lo Screening Neonatale è uno degli strumenti più avanzati di medicina preventiva per evitare ai neonati danni irreversibili, e si candida a diventare un modello per tutte le altre amministrazioni regionali.

«Ancora una volta un progetto di Sanità Digitale targato Soresa conquista un importante premio nazionale che è un invito per tutti noi a continuare il lavoro che stiamo facendo in questi anni in Campania. Una competizione serrata tra quasi 600 progetti candidati per 18 categorie in cui il modello Campania si è fatto apprezzare. Un plauso va al nostro direttore Innovazione e Sanità Digitale, Massimo Di Gennaro» ha commentato il presidente della Società Regionale per la Sanità Tommaso Casillo.