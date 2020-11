Adele, la giovane dottoressa ricoverata per covid si sfoga sui social e i negazionisti l'attaccano: «Sei una bugiarda, non è vero»

Medico ricoverata per covid è diventata vittima dei negazionisti. Adele Di Costanzo, 27enne dottoressa che vive e lavora a Vicenza nelle Usca (Unità speciali contatti assistenziali ha contratto la malattia dopo aver lavorato a stretto contatto con pazienti positivi andando a domicilio o assistendoli nelle case di cura. Le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario il ricovero, così ha deciso di raccontare la sua esperienza, ma sul web è scoppiata la polemica.

APPROFONDIMENTI COVID-19 Covid, lo sfogo della dottoressa: «Prima eravamo degli eroi,... COVID-19 Lockdown, la sociologa: «A marzo eravamo paralizzati, adesso... COVID-19 Covid, scoperti anticorpi in persone mai infettate: alcuni avevano...

La giovane dottoressa ha pubblicato un post in cui spiegava come si sentiva: «Due settimane fa sono stata ricoverata per Covid. Sono quindi passata dall’altro lato. Alla faccia che il Covid non colpisce i giovani e sono tutti asintomatici. Ancora è incredibile come esistano negazionisti, persone che sono passate da ‘medici eroi’ a danneggiare 70 auto di medici ed infermieri davanti agli ospedali», scrive su Facebook, «Si tratta di persone che si fanno in quattro per i cittadini con un rischio, nonostante le protezioni. Vedo città devastate dall’ignoranza, che per stare vicino ai gestori di bar e ristoranti devastano bar e ristoranti stessi. È un periodo nero per tutti e la classe politica di certo non prende scelte facili. Importante è non farsi prendere dal panico e seguire le evidenze scientifiche. Il sonno della ragione genera mostri».

Il suo post è stato uno sfogo non solo come paziente, ma anche come dottoressa, ma non è stato apprezzato da tutti. La Di Costanzo in un'intervista a Il Corriere della Sera ha spiegato che dopo la pubblicazione del post è stata presa di mira dai negazionisti che le hanno detto che tutto ciò che viene divulgato in merito al covid è una bugia, che i medici in realtà non salvano le persone ma le rovinano e qualcuno ha anche messo in dubbio che lei stessa fosse un medico.

Ultimo aggiornamento: 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA