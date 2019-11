Aids, scoperto nuovo ceppo del virus Hiv: è la prima volta dopo 19 anni

Un nuovo ceppo dell'Hiv, il virus che provoca l'Aids, è stato scoperto dai ricercatori dell'Università del Missouri e di Abbott Laboratories. Gli scienziati - attraverso il Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes - hanno fatto sapere che il loro studio ha individuato per la prima volta in 19 anni un nuovo ceppo, appartenente alla famiglia M, la stessa che ha provocato l'epidemia.

LEGGI ANCHE Virus dell'Hiv, 900 bambini positivi in una sola città: «Colpa di un pediatra che riutilizzava le siringhe»

Il gruppo M del virus Hiv, secondo i dati Oms, è responsabile del 90% dei 37,9 milioni di contagi attuali. Al momento sono solo tre le persone contagiate dal nuovo ceppo. Quest'ultimo è il decimo ceppo scoperto appartenente alla famiglia M, il primo dal 2001. Per definire un nuovo sottotipo, infatti, è necessario che almeno tre casi indipendenti vengano individuati.

Ultimo aggiornamento: 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA