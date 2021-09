Amitrano (M5s): Bene ‘Visita Medica Sospesa’, la solidarietà sposa il digitale

«La ‘Visita Medica Sospesa’ è un bellissimo esempio delle occasioni offerte dalla digitalizzazione perché concede l'opportunità di sostenere le fasce più deboli della popolazione. Ben vengano quindi iniziative di questo tipo, soprattutto in un particolare momento storico». Parola di Alessandro Amitrano (M5s), segretario dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, nel corso del forum “La pandemia e le sfide della digitalizzazione”, tenutosi oggi a Palazzo Montecitorio. «L'emergenza sanitaria ha evidenziato le carenze del nostro Paese in termini infrastrutturali e ha allo stesso tempo accelerato moltissimo l'evoluzione digitale, semplificando la gestione dei processi aziendali e i rapporti con lo Stato» - ha sottolineato.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETA' L'Ordine dei farmacisti di Napoli lancia la raccolta sangue:... LA SALUTE Tumori del seno: arriva a Napoli la «carovana della... LA CULTURA “Scambialibro” a Torre Annunziata: doni un libro e ne...

«La ‘Visita Medica Sospesa’ è un'iniziativa sociale destinata a chi vive una situazione di difficoltà economica. Chiunque può contribuire con una donazione, anche gli stessi medici che fanno parte della piattaforma 'Dottorsemplice', che doneranno una visita medica gratuita al mese per chi ha un ISEE inferiore ai 6mila euro», ha spiegato Gennaro Coppola, Ceo di 'Dottorsemplice.it' e promotore della 'Visita Medica Sospesa'. Ha così continuato: «L'iniziativa nasce per far fronte alle difficoltà del sistema sanitario: nello specifico, si tratta di un progetto multipiattaforma interamente dedicato al mondo della sanità e finalizzato a rendere più immediato il rapporto tra il paziente e il proprio medico, permettendo agli utenti di trovare con pochi click lo specialista o la struttura più vicina e adatta alle proprie esigenze».

L'incontro di stamattina ha posto un ulteriore accento sul bisogno di adattare anche altri settori economici alle potenzialità del digitale, dati gli scenari che si sono presentati con la pandemia. Afferma Anna Campanile, direttrice Marketing e Comunicazione Md spa: «Le imprese sono in prima linea nel processo di digitalizzazione del Paese e sono pioniere di sistemi innovativi, dove investono milioni allo scopo di creare processi per migliorare il proprio business. L’evoluzione tecnologica è una grande opportunità, ma non bisogna mai trascurare il fattore umano».