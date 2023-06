Alfa Mannosidosi, tre pazienti in Campania: c'è una cura ma serve lo screening alla nascita

Alfa Mannosidosi: sono tre i pazienti in Campania a cui è stata diagnosticata questa malattia ereditaria ultrarara (1 caso ogni 500 mila nati vivi) che se individuata alla nascita può guarire.

«L’alfa-Mannosidosi è una rara patologia genetica ereditaria, a trasmissione autosomica recessiva (non legata al sesso) causata dalla carenza dell'enzima di degradazione alfa-mannosidosi. L’accumulo finisce per invadere tutti i tessuti compromettendone la funzione. In Campania ci sono tre pazienti diagnosticati ma l’incidenza è sottostimata e andrebbe introdotta alla nascita, basta un esame delle urine». Così Giuseppe Limongelli direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania che parteciperà giovedì prossimo 15 giugno a Roma ad un incontro scientifico e istituzionale promosso da Motore Sanità - con il patrocinio di Uniamo, Federazione italiana Malattie rare e dell’Università di Padova e dell’Ateneo di Firenze.

L’incontro ha come obiettivo l’inserimento dell’Alfa Mannosidosi negli screening neonatali delle malattie rare in Italia per una diagnosi quanto più possibile precoce e anche per “battezzare” il 15 giugno come Giornata nazionale dell’alfa Mannosidosi. L’evento si svolge con il contributo incondizionato di Global rare diseases di Chiesi. L’esempio da seguire è quello del piccolo Thomas, guarito dalla malattia. Thomas, che oggi ha cinque anni ed è completamente guarito dall’Alfamannosidosi, malattia. Sua mamma, Monica Giovagnoni, è referente per l’alfa Mannosidosi in Amps (Associazione italiana mucopolisaccaridosi e malattie affini).Parliamo di una malattia ultrarara ma nettamente sotto diagnosticata in Italia e che grazie a una terapia sostitutiva precoce può essere efficacemente trattata e col successivo trapianto di midollo guarire completamente, evitando sofferenze e gravi disabilità a un gruppo significativo di persone malate.

Thomas compie 6 anni a novembre, è stato trattato precocemente grazie alla mamma, attenta Fisioterapista, e a un pediatra scrupoloso. Proprio sua madre, a 6 mesi di vita, mentre fa il bagnetto al suo piccolo si accorge di un gibbo sulla colonna, campanello d’allarme per tutte le malattie da accumulo lisosomiale. Quindi la visita dal pediatra, il ricovero, gli accertamenti diagnostici (basta un esame delle urine), infine il consulto al Centro di riferimento malattie rare di Ancona e il trattamento precoce con Velmanase-alfa, il principio attivo di Lamzede, la prima forma ricombinante dell’alfa-mannosidasi umana disponibile dal 2019 per la terapia enzimatica sostitutiva, attualmente unico trattamento autorizzato in Europa per l’alfa-mannosidasi e dispensato in Italia da alcuni anni a carico del Servizio sanitario nazionale.

Infine il trapianto di midollo osseo al Bambin Gesù per la totale guarigione clinica.

Oltre a Monica Giovagnoni intervengono a Roma tra gli altri Fabiola Bologna, già Segretario Commissione Affari Sociali della Camera, Annalisa Scopinaro presidente Uniamo, Carlo Dionisi Vici, primario Malattie Metaboliche del Bambino Gesù di Roma, Maria Letizia Urban, dipartimento di medicina sperimentale clinica Università di Firenze, Flavio Bertoglio presidente Aimps (Associazione italiana mucopolisaccaridosi e Malattie affini), Antonella Guida, Direttore di distretto e responsabile Sanità Centro Studi Eumed, Giuseppina Annicchiarico, referente Malattie rare Co.Re.Ma.R, Paola Facchin, responsabile Coordinamento Malattie Rare del Veneto,Giuseppe Limongelli, direttore Centro di Coordinamento Malattie Rare Campania, Annamaria Parente, già Presidente XII Commissione Permanente (Igiene e Sanità) del Senato, Giorgio Perilongo, Ordinario Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino a Padova, Luca Sangiorgi, Incaricato del Ministero per la Joint Action sull’íntegrazione degli Ern nel Sistema sanitario, Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità.

«Fondamentale lo screening precoce e affidabile col semplice dosaggio urinario alla nascita – conclude Giuseppina Annicchiarico, Referente Malattie Rare Co.Re.Ma.R. In questo ambito la scelta della Puglia di avanzare sullo screening neonatale allargato alla Sma (atrofia muscolare spinale) è un esempio da seguire. A pochi mesi dall'avvio sono stati individuati 4 neonati che potranno godere precocemente di terapie innovative e contare su un futuro migliore. Cruciale anche il ruolo proattivo del pediatra e dei servizi territoriali in cui sia previsto un coordinamento tra gli specialisti che hanno in cura il paziente».