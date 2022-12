Sciroppi per la tosse a rischio. L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato in una nota di revocare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali contenenti il ​​principio attivo focodina. I farmaci, che di solito sono usati per la tosse, il raffreddore o l'influenza, devono essere ritirati dal mercato in tutta l'Unione Europea. Sono infatti emersi diversi problemi di salute per chi li ha assunti.

Sciroppi per la tosse ritirati dal mercato, le reazioni allergiche

Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) ha avvertito che alcune persone potrebbero avere una reazione allergica dopo aver assunto alcuni sciroppi per la tosse. Secondo lo studio, l'uso di falcodina fino a 12 mesi prima di chi deve ricevere un'anestesia può portare a reazioni allergiche pericolose per la vita.

La decisione

Per i pericoli alla salute, si è deciso così per il ritiro immediato di quei medicinali che contengono questo principio attivo, revocando la licenza europea. Nonostante la raccomandazione di interrompere la commercializzazione del farmaco, l'EMA chiede anche agli operatori sanitari di interrompere la prescrizione di questo trattamento con focodina per altri medicinali simili. Inoltre, raccomandano di chiedere ai pazienti se hanno usato la sostanza nell'ultimo anno.

Che cos'è la folcodina?

La folcodina è un oppioide utilizzato dagli anni Cinquanta negli adulti e nei bambini per trattare la tosse secca. Agisce direttamente sul cervello, riducendo i segnali nervosi che i muscoli coinvolti nella tosse inviano a questo organo. Solitamente è commercializzata sotto forma di sciroppi o soluzioni orali. È approvata in diversi paesi europei: come Belgio, Croazia, Francia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo e Slovenia. I nomi commerciali di questo composto sono Dimetane, Biocalyptol e Broncalene.