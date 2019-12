Alluminio, allarme del Ministero della Salute: «Non usatelo per avvolgere le merende dei bimbi»

Come affermato nel precedente parere, la via primaria di esposizione all' alluminio per la popolazione generale resta quella alimentare. Già nel 2008 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) ha definito una dose settimanale tollerabile pari a 20 per un bambino di 20 kg e 70 mg per un adulto di 70 kg. I dati scaturiti dagli studi condotti negli Stati membri, «indicano una significativa probabilità di superamento di tale dose nei bambini e nei giovani poiché maggiormente esposti all' alluminio contenuto negli alimenti». Mentre «le fasce di età superiori risultano meno esposte sia per le diverse abitudini alimentari sia per il minore rapporto consumo di cibo/peso corporeo».I diversi tipi di alimenti e condimenti, inoltre, favoriscono la migrazione, in particolari quelli acidi, come il succo di limone. Il Comitato auspica pertanto, «l'elaborazione sia di un piano di monitoraggio relativo alla presenza e rilascio di alluminio dai materiali a contatto, sia idonee modalità di informazione del rischio rivolte ai cittadini e alle imprese». Sottolinea l'importanza dell'uso di materiali alternativi o leghe «che minimizzino la cessione», nonché la «definizione di un piano nazionale» e particolare attenzione al «rischio di patologie, come quelle neurologiche o ossee, anche attraverso uno studio osservazionale caso-controllo».