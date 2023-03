Anoressia e disturbi alimentari, la stretta di Fratelli d'Italia: fino a 4 anni per chi istiga

"Mangi troppo". "Mangi troppo poco". Basta anche questo, una battuta, a innescare la spirale. Il senso di colpa, l'isolamento sociale, la malattia, bulimia o anoressia, che arriva senza bussare, e resta.

Una malattia che si può istigare, spesso è così. Farlo è un reato e deve essere perseguito, dice oggi Fratelli d'Italia presentando una proposta di legge al Senato che introduce nel Codice Penale (articolo 580 bis) il reato di «istigazione all'anoressia».

LA PROPOSTA

Chi commette il reato, si legge nel testo composto da cinque articoli, rischia fino a due anni di reclusione e una sanzione fino a 60mila euro. Se la vittima è un minore la pena è aumentata: fino a quattro anni di reclusione e una sanzione fino a 150mila euro.

La prima firma è del presidente della Commissione Affari Costituzionali Alberto Balboni. «Ogni anno 4mila giovani perdono la vita a causa di questa malattia psichiatrica e sociale. Vogliamo che i disturbi vengano riconosciuti come malattia sociale, così sarà più semplice il lavoro nelle scuole», spiega.

LA STRETTA SOCIAL

Dal vivo o sui social network, non fa differenza. L'istigazione sarà punita nello stesso modo, spiega la proposta di legge di FdI. «Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a condotte alimentari idonee a rafforzare o provocare disturbi del comportamento alimentare, e ne agevola l'esecuzione».

Una via di uscita dal «vicolo cieco» che in particolare per i giovani rappresentano i disturbi alimentari, ha spiegato stamattina il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan. «Chi è vittima di questi disturbi è intelligente, istruito, ma si trova spesso in un vicolo cieco. Questi ragazzi hanno bisogno di un aiuto positivo».

I NUMERI

In Italia, l'anoressia, bulimia e disturbi alimentari sono una piaga diffusa specialmente tra i più giovani. Ogni anno circa 4.000 giovani, nella grande maggioranza ragazze, perdono la vita per questo genere di disturbi. È la prima causa di morte dopo gli incidenti stradali sotto i 25 anni.

A ispirare la proposta di FdI, fra gli altri, la storia di Camilla Mondini. Ferrarese, ventidue anni, ha fondato DiCiAlice (Disturbi Comportamento Alimentare), una start-up nata con la missione di aiutare chi soffre di disturbi alimentari e indirizzarli verso il percorso di cura più adatto.

Lei stessa è sopravvissuta all'anoressia. «Ho deciso di aiutare altre persone a uscirne ma anche mettere in guardia da chi utilizza web e social per favorire questi comportamenti», racconta oggi. Forbes l'ha inserita nella classifica della sezione Health Care tra i talenti italiani Under30 che «stanno cambiando il mondo».