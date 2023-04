Antonella Viola: «L'alcol nel vino è cancerogeno, non è vero che due bicchieri al giorno fanno bene. Con il digiuno intermittente sono tornata in forma»

Non è vero che due bicchieri di vino al giorno fanno bene. A sostenerlo è l'immunologa Antonella Viola nel suo libro “La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità”. «Dire che un paio di bicchieri di vino al giorno non fanno male è falso e pericoloso. L’etanolo, l’alcol che si utilizza in tutti i tipi di bevande alcoliche, è cancerogeno», spiega professoressa di Patologia Generale a Scienze Biomediche all’Università di Padova, in un passaggio del libro estrapolato dal Corriere del Veneto.

Vittorio Feltri e il tumore al seno: «Dopo l'intervento andai al giornale. Lavoro tutti i giorni, non faccio ferie da 40 anni»

Antonella Viola: «L'alcol del vino è cancerogeno»

Viola sottolinea inoltre che che nelle donne il rischio associato al consumo di alcol è maggiore che negli uomini: «Uno studio inglese ha calcolato che su 1000 donne e 1000 uomini che consumano in media una bottiglia di vino a settimana, 14 donne e 10 uomini svilupperanno un tumore a causa dell’alcol... Non a caso, già nel 1988 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e l’Organizzazione mondiale della sanità hanno inserito l’etanolo nella lista dei carcinogeni di primo livello».

Il digiuno intermittente

Nel libro si alternano informazioni scientifiche a racconti personali di Antonella Viola, la quale racconta la sua esperienza con il digiuno intermittente: «Da un paio di anni ho iniziato a inserire nella mia routine alimentare ore di digiuno, dapprima 16 – e questa è diventata un’abitudine che seguo almeno 4 giorni a settimana – per poi allungare ogni tanto a 20 o 24».

Una decisione, rivela l'immunologa, nata dopo un delicato intervento: «Dopo l’asportazione della tiroide e la successiva menopausa, ho visto, come accade a molte donne, il mio corpo cambiare. La circonferenza della vita ha cominciato a crescere come mai era accaduto prima... Avevo provato diete, mi ero comprata il tapis roulant ma non riuscivo in nessun modo a sentirmi quella di prima... il mio metabolismo era cambiato. Ed era necessario un approccio nuovo. Conoscevo bene il digiuno intermittente... E così ho iniziato a digiunare 16 ore al giorno, ogni giorno, ma ho anche smesso di bere ogni tipo di bevanda alcolica e modificato la mia alimentazione. Nel giro di 4 mesi avevo perso 11 kg ed ero tornata nella mia solita taglia. Da allora, bevo solo un bicchiere nelle occasioni speciali e cerco di inserire 16 ore di digiuno almeno 4 volte a settimana. E mi sento così in forma che ho ripreso ad allenarmi».