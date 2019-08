Asl Napoli 1, pubblicato il bando per i concorsi: via alle domande per 110 posti

Venerdì 16 Agosto 2019, 12:51

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai concorsi che l'Asl Napoli 1 Centro ha indetto con le delibere del 4 luglio 2019 (nn.744 e 745), concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 60 posti di assistente amministrativo (30 dei quali riservati al personale interno) e di 50 posti di collaboratore amministrativo - categoria D (25 dei quali riservati al personale interno).«Questa direzione strategica - il commento del direttore generale Ciro Verdoliva - crede con fermezza che la trasparenza e la meritocrazia siano gli unici valori da seguire se si vuole ottenere il rilancio dell'Asl Napoli 1 Centro e garantire un futuro luminoso. Le donne e gli uomini di questa squadra sono oggi il bene più grande della quale disponiamo, ora dobbiamo selezionare nuovi dipendenti e dobbiamo scegliere solo i migliori».La direzione generale dell'Asl Napoli 1 Centro ricorda anche che il termine ultimo per l'inoltro delle domande è fissato improrogabilmente al 12 settembre 2019.