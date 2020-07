Assistenza nefrologica per pazienti oncologici: protocollo d'intesa tra istituto Pascale e azienda Vanvitelli

Protocollo d'intesa tra l'Istituto tumori di Napoli Pascale e l'Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli grazie al quale un team di medici e specializzandi seguirà i pazienti sottoposti a cure mirate a sconfiggere il tumore e allo stesso tempo fornirà assistenza affinché tali cure non vadano a intaccare altri organi. L'intesa nasce dalla constatazione che troppe volte trattamenti come le chemioterapie e le immunoterapie intaccatno i reni. L'accordo prevede l'assistenza nefrologica da parte di personale dell'Azienda Vanvitelli a pazienti oncologici in cura all'Istituto dei tumori di Napoli. Il direttore dell'Unità operativa di Nefrologia e Dialisi, Giovambattista Capasso, ha individuato i collaboratori che avranno la responsabilità di seguire i pazienti oncologici. L'equipe nefrologica sarà composta anche da specializzandi a cui, con questo accordo, sarà data l'occasione di essere formati nel campo sempre più emergente dell'onco-nefrologia.



«La collaborazione con altre aziende - spiega il direttore generale della Vanvitelli, Antonio Giordano - rientra nel Dna della nostra azienda e averla promossa proprio al tempo del Covid-19 è senz'altro un atto di coraggio e un messaggio di speranza». Apprezzamento rispetto all'iniziativa è stato espresso dal Rettore della Vanvitelli, Giuseppe Paolisso, che ha auspicato che «l'intesa raggiunta sul piano assistenziale possa presto dar vita ad una corposa e fruttuosa collaborazione scientifica». Un accordo che evidenzia il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, «permetterà di completare l'assistenza multidisciplinare che assicuriamo ai nostri pazienti con quella nefrologica che non poteva non essere presente».