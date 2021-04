AstraZeneca, come funziona in Europa: Italia e Germania solo over 60, Francia over 55. E l'Olanda sospende tutto

È una vera Babele di decisioni e comportamenti. AstraZeneca e i suoi rischi dividono i governi europei e non solo. Tutti in ordine sparso, tra divieti, limitazioni e aperture. E l’ultima riunione dei ministri della Salute dell’Unione europea non è servita a indicare una linea comune. Se l’Ema apre e dice che i vantaggi sono superiori al rischio trombosi sotto i 60 anni, in assenza di un unico criterio guida ogni governo si regola come vuole.