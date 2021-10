Astrazeneca a Fda: autorizzare terapia anticorpi prevenzione Covid per chi non può fare il vaccino

AstraZeneca, la casa farmaceutica anglo-svedese, ha chiesto alla Food and drug administration Usa di approvare con autorizzazione di emergenza quello che potrebbe rivelarsi il primo trattamento a base di anticorpi per prevenire il Covid sintomatico in persone immuno-compromesse, o che non possono fare il vaccino per motivi di salute.

APPROFONDIMENTI VACCINO Vaccino Covid e antinfluenzale, ok alla doppia iniezione.... PREVENZIONE Vaccino Covid e antinfluenzale insieme si può: arriva la... LA CIRCOLARE Scuola e Green pass: non è consentito acquisire informazioni...

Covid, EMA: via libera alla terza dose Pfizer e Moderna per le persone con sistema immunitario indebolito

Astrazeneca chiede a Fda autorizzazione terapia anti-Covid

La terapia - in sigla AZD7442 - sarebbe appunto la prima combinazione anticorpale ad azione prolungata, diretta a fasce specifiche di popolazione, offrendo un'alternativa all'immunizzazione per chi non risponde adeguatamente ai vaccini.

Gli studi

I risultati dello studio 'Provent', ricorda la compagnia, indicano «una riduzione del 77% del rischio di sviluppare Covid-19 sintomatica» fra le persone trattate con il mix di monoclonali, rispetto a placebo. Secondo AZ, potenzialmente questa terapia potrebbe anche «offrire protezione a chi rischia di non sviluppare una risposta immunitaria adeguata dopo la vaccinazione» anti-Covid.

I dati Astrazeneca

«Le popolazioni vulnerabili come gli immunocompromessi spesso non sono in grado di attivare una risposta protettiva dopo la vaccinazione e continuano a essere a rischio di sviluppare Covid-19 - afferma Mene Pangalos, Executive Vice President, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca - Con questo primo inoltro» di dossier a scopo «regolatorio a livello globale, siamo un passo più vicini a fornire un'opzione aggiuntiva, insieme ai vaccini, per aiutare a proteggere contro Covid-19». I dati dello studio Provent sulla combinazione di monoclonali nella profilassi di Covid-19 pre-esposizione erano stati annunciati da AstraZeneca in agosto. «È importante sottolineare - evidenzia l'azienda - che la popolazione» coinvolta del trial «includeva persone con comorbilità e che potrebbero avere bisogno di una protezione aggiuntiva dall'infezione da Sars-CoV-2. Più del 75% dei partecipanti a Provent presentava» infatti «comorbilità associate a un aumentato rischio di malattia grave o a una ridotta risposta immunitaria alla vaccinazione». Nell'analisi primaria dello studio sono stati rilevati 25 casi sintomatici di Covid, con una riduzione del 77% (95% intervallo di confidenza: 46-90) del rischio di svilupparlo per AZD7442 rispetto a placebo. Il trattamento è stato inoltre «ben tollerato».

We are committed to educating at-risk populations to better understand their risk of developing #prostatecancer by talking to their doctor and amplifying the voices of those who are taking action to address health inequalities, such as @ZeroCancer. — AstraZenecaUS (@AstraZenecaUS) October 4, 2021

La nota

Il mix di anticorpi - si legge in una nota - è stato ottimizzato utilizzando una tecnologia AZ di estensione dell'emivita, che ha triplicato la durata d'azione della combinazione rispetto ai monoclonali convenzionali. La richiesta di Eua sottoposta alla Fda comprende i risultati di sicurezza ed efficacia degli studi di fase 3 Provent, e di fase 1 'Storm' e 'Chaser'. Prevenzione, ma non solo: dati preliminari in vitro dimostrano anche che AZD7442 ha «un'ampia attività anti-Covid, e in particolare neutralizza le recenti varianti virali emergenti di Sars-CoV-2, comprese Delta e Mu», rimarca AstraZeneca che preannuncia su questo fronte nuovi risultati «entro la fine dell'anno». Le discussioni sugli accordi di fornitura per AZD7442, conclude il gruppo, sono in corso con il governo degli Stati Uniti e con altri governi in tutto il mondo.