AstraZeneca, Ema alle 16 dà la nuova valutazione del rischio vaccino eventi rari di trombosi

AstraZeneca, oggi alle 16 l'Ema darà la nuova valutazione del rischio vaccino eventi rari di trombosi. L'orario preliminare della conferenza stampa dell'Agenzia europea del farmaco, dunque, sulla nuova valutazione della commissione di farmacovigilanza sulla valutazione del rischio (Prac) del vaccino di AstraZeneca, in relazione agli eventi rari di trombosi cerebrale, è fissato per oggi alle 16. Lo rende noto l'Ema in una nota.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Astrazeneca, «Eventi nella norma»: Aifa e Oms frenano... L'EPIDEMIA Covid, nuove cure per bloccare l'aggressività del virus L'EPIDEMIA Vaccini, italiani immunizzati a luglio? Il nuovo calendario (con le...

Alla conferenza stampa interverranno: la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke; Sabine Straus, presidente del Prac; Peter Arlett, capo del dipartimento di Farmacovigilanza ed Epidemiologia.

AstraZeneca, atteso nuovo parere EMA. Possibili limiti d'uso

Astrazeneca, Rasi: «Non ci possiamo fermare: i benefici superano i rischi»

Oltre 11,5 milioni le dosi complessivamente somministrate in Italia

Sono 11.510.905 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'81,4 per cento per cento delle dosi finora consegnate, pari a 14.136.480 (8.704.800 Pfizer/BioNTech, 1.328.200 di Moderna e 4.098.800 di AstraZeneca), mentre ammonta a 3.555.242 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:01 di oggi. La somministrazione ha riguardato 6.815.211 donne e 4.695.694 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.080.421 operatori sanitari, 505.675 unità di personale non sanitario, 573.896 ospiti di strutture residenziali, 3.956.531 over 80, 236.635 personale Forze armate, 1.073.409 personale scolastico e 2.084.338 altre categorie.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali, la Valle D'Aosta con 27.352 (il 90,8 per cento), il Veneto con 1.030.842 dosi (l'89,7 per cento), la Toscana con 785.744 dosi (l'87,7 per cento). La Lombardia è la Regione che finora ha somministrato più vaccini (1.813.596 dosi), seguita da Lazio (1.183.466 dosi) e Veneto (1.030.842).