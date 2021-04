AstraZeneca e Pfizer, una sola dose di vaccino riduce del 65% il rischio di infezione Covid

AstraZeneca e Pfizer , nuovo importante studio condotto dall'Università di Oxford insieme all'Office for National Statistics. Una dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer riduce il rischio di contagio da coronavirus di quasi due terzi. Il test è stato effettuato su oltre 350.000 persone in Gran Bretagna tra dicembre e aprile. I ricercatori hanno scoperto che 21 giorni dopo la somministrazione della prima dose, il tempo necessario al sistema immunitario per reagire, le infezioni da coronavirus sono diminuite del 65%.

APPROFONDIMENTI I DATI Vaccini, dal 10 maggio l'Italia potrebbe superare le 600 mila... LO STUDIO Vaccini, «Pfizer e Moderna sicuri in gravidanza e proteggono il... L'EPIDEMIA AstraZeneca, Oms: «Nesso vaccino trombosi rare plausibile,...

AstraZeneca, Oms: «Nesso vaccino trombosi rare plausibile, nell'Ue un caso su 100mila vaccinati»

One dose of AstraZeneca reduces covid infection rate by 65%.

good news for Kenyans who might only get one jab as India restricts exports of AZ due to massive wave... https://t.co/IyDog7AHBy

— Kim (@Kimjobil) April 23, 2021