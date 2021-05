AstraZeneca, Ue non rinnova contratto. Breton conferma green pass entro fine giugno

Vaccino, per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza dell'attuale contratto, prevista alla fine di giugno. Lo ha detto il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton su France Inter.

«Non abbiamo rinnovato l'ordine dopo giugno - ha sottolineato -. Vedremo cosa succederà». Breton non ha espresso critiche nei confronti del vaccino AstraZeneca, che ha invece definito «un vaccino molto interessante e molto buono», soprattutto «per le condizioni logistiche e le temperature» cui può essere conservato. Ora, ha sottolineato tuttavia Breton, «abbiamo iniziato con Pfizer a lavorare con la seconda fase e i vaccini di seconda generazione».

Green pass - «La vaccinazione del 70% della popolazione europea e un documento che la attesti, sarà, dalla metà di giugno, il primo strumento per far ripartire il turismo e i viaggi in Europa», ha confermato Breton parlando del Digital Green Certificate che concede l'ingresso a tutti coloro che hanno ricevuto un vaccino approvato dalla Ue ed è volto a facilitare i viaggi all'estero. «Sono fiducioso che questo sarà pienamente operativo entro la fine di giugno».

«Inutile sottolineare - ha detto Breton - l'importanza cruciale del turismo in Europa e quanto sia stata dannosa la pandemia per l'Italia dove il turismo interessa il 15% di occupazione e il 13% di Pil. Ma ora dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla prossima stagione estiva poiché la commissione ha avanzato diverse misure per creare le condizioni per la riapertura e anche per ripristinare la fiducia tra i viaggiatori». «Nelle ultime settimane - ha sottolineato il commissario europeo - la nostra capacità di vaccinazione è cresciuta vertiginosamente e entro la metà di luglio saremo in grado di consegnare tutti i vaccini che erano stati programmati. La vaccinazione del 70 per cento della popolazione adulta sarà il fattore numero uno che ridarà fiducia ai cittadini affinché viaggino di nuovo insieme ad un documento, il Digital Green Certificate». «Gli standard di salute e sicurezza - ha concluso Breton - sono poi assolutamente fondamentali per programmare i viaggi. Pertanto la Commissione ha chiesto all'organizzazione europea di lavorare anche su un sigillo sanitario volontario per gli stabilimenti turistici. Vogliamo tornare a viaggiare, dobbiamo essere sostenibili e innovativi per fare in modo che l'Europa resti una destinazione di qualità, leader a livello mondiale».