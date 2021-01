AstraZeneca, due milioni di dosi del vaccino a settimana da metà gennaio

Continua la corsa a vaccinarsi contro il Covid con le principali aziende (Pfizer, AstraZeneca e Moderna) che stringono accordi commerciali con ui vari governo del mondo. Da sottolineare, però, che in prima linea sono anche i russi e la Cina. Oggi un importante annuncio arriva da Astrazeneca . Due milioni di dosi del vaccino Oxford- AstraZeneca saranno pronte ogni settimana a partire da metà gennaio: lo riporta oggi il Times, che cita un «membro chiave» del team di AstraZeneca. Secondo la fonte un milione di dosi saranno pronte già la settimana prossima: «Poi il piano prevede un incremento (della produzione, ndr) abbastanza rapido. Entro la terza settimana di gennaio dovremmo arrivare a due milioni alla settimana», ha aggiunto.

In 2020, teams across AstraZeneca have risen to the challenges #COVID19 has posed to global health. Today’s advancement is a significant step forward in the fight against this pandemic. #WhatScienceCanDo pic.twitter.com/z8LvuFFMhS

— AstraZeneca (@AstraZeneca) December 30, 2020