«Atleti con il diabete, quanto è difficile fare sport ai massimi livelli»

Con una lettera aperta alle istituzioni governative, parlamentari e al Coni, le società scientifiche e le associazioni pazienti che operano in ambito diabetologico insieme al comitato nazionale per i diritti della persona con diabete ribadiscono la necessità e l’urgenza di garantire equità di accesso delle persone con diabete tipo 1 per l’arruolamento nei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato, oggi ancora preclusa. Nonostante siano molti i campioni dello sport con diabete tipo 1 ad aver conquistato medaglie olimpiche, sono tantissimi gli atleti con diabete che non possono realizzarsi ai massimi livelli sportivi sulla base di disposizioni discriminatorie, anacronistiche e contrarie a principi cardine del nostro ordinamento quali dignità della persona e parità di diritti.

Di qui la richiesta di una «tempestiva revisione»: «Tali richieste sono assolutamente legittime dal punto di vista etico, clinico e sociale, pienamente in linea con l'obiettivo della piena fruizione dei diritti da parte della persona con diabete, nonché suffragate da norme che garantiscano il pieno diritto al lavoro alle persone con diabete, come a tutti i cittadini».

Firmatari della lettera: Agostino Consoli, presidente Sid, Graziano Di Cianni, presidente Amd, Mariacarolina Salerno, presidente Siedp, Claudio Cricelli, presidente Simg, Gianni Lamenza, presidente Adg Italia, Raffaele Scalpone, presidente Aid, Marcello Grussu, presidente Aniad, Stefano Nervo, presidente Diabete forum, Emilio Agusto Benini, presidente Fand, Antonio Cabras, presidente Fdg, Carolina La Rocca, presidente Osdi.