Australia, arriva il pass vaccinale internazionale: in vista quarantena a casa, non più in albergo

L'Australia comincerà da ottobre a emettere certificati internazionali di vaccinazione anti-Covid per consentire ai viaggiatori di comprovare all'estero il proprio status di immunizzazione. Il governo federale, riferisce il Sydney Morning Herald, è inoltre in colloqui con altri Paesi per stabilire quali vaccini saranno riconosciuti in accordi di viaggio entro "bolle" concordate tra Stati. I passaporti vaccinali per i viaggi internazionali saranno disponibili sia dai telefoni cellulari dei viaggiatori, sia su carta. È anche in via di introduzione un sistema di certificazione dello status vaccinale mediante chip nel passaporto. Il primo ministro Scott Morrison ha indicato che l'introduzione della quarantena in casa sarà la chiave per riaprire i confini.

Australiani bloccati a Panama dal Covid scappano in barca e tornano dopo 80 giorni in mare

L'Australian Health Protection Committee, guidato dall'ufficiale medico capo Paul Kelly, ha all'esame differenti opzioni di quarantana da applicare a persone vaccinate che entreranno in Australia. L'obiettivo è mettere fine al travagliato sistema di quarantena in hotel.