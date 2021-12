Babbo Natale, la vera storia che aiuta i bimbi a crescere

Simbolo di festa o bugia in grado di inclinare il rapporto di fiducia tra genitori e figli? La psicologa Federica Realfonzo non ha dubbi: far credere ai bambini che esiste Babbo Natale non compromette la relazione, anzi. «Santa Claus è portatore di un messaggio positivo, spinge all’unione e a comportarsi bene per trovare i pacchetti sotto l’albero. E aiuta i più piccoli a sviluppare l’immaginazione». Tant’è che c’è chi giura persino di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati