Il bambino è positivo al Covid (senza saperlo) che succede se fa il vaccino? Quanto devo aspettare? Tutte le risposte

Mio figlio è risultato positivo al Covid, non è ancora vaccinato: cosa succede ora? Quando devo vaccinarlo? E se è positivo senza saperlo e fa la vaccinazione, può fare male? Sono le domande che in queste settimane si stanno ponendo tantissimi genitori alle prese con i contagi da variante Omicron che sta colpendo soprattutto la fascia 6-12 anni. La vaccinazione, per questa fascia d'età, avviene in 2 dosi a 3 settimane di distanza l’una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati