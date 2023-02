Bassetti: «Giovani morti per il vaccino? 575 decessi in meno nel 2021 rispetto a quelli in media tra il 2015 e il 2019»

Nessuna correlazione tra morti improvvise nei giovani e vaccino per il Covid. Lo dicono i dati Istat e lo ribadisce Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. «Sono solo balle gigantesche: false verità», ha scritto in un post su Facebook.

Bassetti: «Morti in calo rispetto al passato»

«C'è chi spaventa la gente - continua Bassetti - o cerca di consolare famiglie che hanno perso prematuramente i loro figli, dicendo che c'è una correlazione tra morti improvvise nei giovani e vaccino per il Covid, generando terrore per i vaccini e odio nei confronti di noi medici. Per capire se mentono, bisogna usare il metodo scientifico guardando ai dati. Secondo l'Istat, nel 2021 sono morte 7.367 persone nella fascia tra 0 e 40 anni, 575 in meno rispetto alle 7.942 registrate in media tra il 2015 e il 2019».

Un dato che Matteo Bassetti sottolinea su Facebook per 'smascherare' quelle che definisce fake news. «Vari giornalisti televisivi e della carta stampata ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia, ma sono solo balle gigantesche: false verità», scrive il medico. «Quando fai inchieste in malafede, solo per fare share Tv o per vendere giornali, perdi credibilità. Sempre che ne abbiano mai avuta», chiosa Bassetti. «Ognuno parli di ciò di cui è competente - è il suo invito - Il problema è capire se questi giornalisti siano competenti di qualcosa».