Bassetti smentisce Salvini: «Il plasma non funziona. La terza ondata ci sarà sicuramente»

Matteo Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova, smentisce le dichiarazioni di Matteo Salvini sull'efficacia del plasma iperimmune e si mostra un po' pessimista sull'evoluzione della pandemia di coronavirus: «La terza ondata ci sarà sicuramente e potranno essercene altre, dobbiamo imparare a convivere col virus ed essere più preparati che in passato».

APPROFONDIMENTI COVID-19 Scuole riaperte a dicembre, Galli: «Riportare gli alunni in... LA RICERCA Covid, vaccino Astrazeneca: «Dosi già a Roma in attesa... L'EPIDEMIA Covid, l'esperto: miocarditi e ostruzioni delle arterie,...

Leggi anche > Spostamenti tra regioni a Natale, piste da sci e vaccino: il Cts fa il punto della situazione

Il primario dell'ospedale genovese ha spiegato all'AdnKronos: «Dobbiamo metterci in testa che con il coronavirus dovremo convivere e non esserne terrorizzati. Abbiamo imparato a fare la diagnosi e riconoscerne i sintomi. Sappiamo tracciare i contatti e assistere chi ha bisogno di cure in ospedale. Immagino che nel 2021 avremo altri focolai e probabilmente picchi Sars-CoV-2, ecco perché i sistemi sanitari non devono rilassarsi ma essere sempre pronti a riconvertire le strutture in reparti Covid. Sta arrivando il vaccino, anzi i vaccini. Gli italiani devono essere fiduciosi e non preoccupati».

Le mosse principali per fronteggiare il virus Sars-CoV-2, secondo Matteo Bassetti, non finiscono qui. «Per non farsi trovare impreparati e affrontare le nuove ondate pandemiche, che probabilmente arriveranno, occorre che il Governo si attrezzi ora con l'organizzazione della distribuzione dei vaccini in arrivo e le Regioni con i piani pandemici» - spiega il primario - «A che punto siamo? Altri stati hanno già detto quando inizieranno la vaccinazione, l'Italia? Le Regioni hanno predisposto tutte il piano pandemico o l'hanno solo annunciato? Magari andrebbe reso pubblico».

Dopo aver lanciato un monito all'Esecutivo, Matteo Bassetti smentisce anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Tra il medico ed il senatore c'è una certa intesa e questo non è un mistero, ma sul plasma iperimmune il dottor Bassetti avverte: «Mi spiace deludere le aspettative di molti, ma il plasma dei guariti non funziona. Lo spiega bene un articolo pubblicato sulla più prestigiosa rivista di medicina al mondo, il New England Journal of Medicine, che illustra i risultati di uno studio randomizzato in cui il plasma confrontato con il placebo in soggetti con forme gravi di Covid non ha dato alcun beneficio sulla mortalità. Questa è semplicemente medicina basata sull'evidenza».

Ultimo aggiornamento: 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA