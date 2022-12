Bimba con un cuore artificiale aspetta da mesi il trapianto in ospedale, ora una nuova macchina le permette di uscire

Arena ha 13 anni ed è ricoverata a La Paz (Madrid) con un cuore artificiale in attesa di trapianto cardiaco. La giovane è anche la prima paziente spagnola ad avere un dispositivo di controllo innovativo per il dispositivo di assistenza meccanica al circolo: una console che facilita la mobilità e le ha permesso di uscire dall'ospedale e andare al cinema con i suoi amici. Finora la console che controllava il suo cuore pesava circa 80 chili, il che limitava di molto la mobilità della piccola paziente, mentre il nuovo dispositivo, che pesa 9 chili, e che è stato sperimentato solo in su 85 persone nel mondo, facilita il recupero fisico e migliora la qualità della vita.

Grazie a questo dispositivo, e dopo sei mesi di ricovero - tre dei quali in terapia intensiva - , Arena questo fine settimana ha potuto lasciare l'ospedale e andare al cinema accompagnata dai suoi amici, dai suoi genitori e dall'equipe medica che la cura. «Mi è mancato uscire, fare una passeggiata e prendere una boccata d'aria fresca», ha spiegato Arena a EFE, sottolineando che l'impianto della nuova console è stato «un cambiamento enorme, perché l'altra era troppo grande e non ho mai potuto muovermi bene. Questo è molto maneggevole e pesa meno». García Guereta, coordinatore dei trapianti presso il Ospedale pediatrico di La Paz, spiega che la minore è nata con una cardiopatia strutturale, nonostante la quale ha avuto una vita normale fino a pochi mesi fa, quando ha iniziato a peggiorare e i medici l'hanno dovuta inserire nella lista dei trapianti.