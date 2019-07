Biotecnologie: cure su misura, nuova laurea alla Cattolica di Roma

Biotecnologie per la medicina personalizzata è il nuovo Corso di laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, che sarà presentato durante il workshop 'Biotecnologie innovative e terapie avanzate verso la medicina personalizzatà, in programma lunedì 8 luglio alle 14 alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.



Al battesimo del nuovo Corso di laurea, per il quale sono aperte le iscrizioni al test di ammissione (25 settembre), interverranno tra gli altri Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, e Alberto Spanò, Ordine nazionale biologi. Il nuovo Corso di laurea magistrale in Biotecnologie per la medicina personalizzata, coordinato da Ornella Parolini, ordinario di Biologia applicata alla Cattolica, nasce con l'obiettivo di formare la figura del nuovo biotecnologo con competenze specialistiche avanzate, che oggi assume un ruolo chiave nella ricerca biomedica e nella medicina traslazionale.



«La medicina personalizzata - spiega Parolini - è la sfida della medicina contemporanea per rispondere in maniera appropriata alle malattie umane, basandosi sulla conoscenza delle caratteristiche di ogni paziente, fino ai livelli cellulare e molecolare, spostando l'attenzione dallo studio e cura della malattia allo studio e cura del singolo paziente, disegnando un percorso diagnostico e delle strategie terapeutiche mirate».

