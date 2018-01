Bisfenolo A, dal Parlamento Ue via libera al taglio: «A zero per bimbi e neonati»

La Commissione ambiente del Parlamento europeo ha dato il via libera al(sostanza chimica comunemente utilizzata nelle plastiche) da vernici e rivestimenti come quelli usati all'interno delle lattine, agli alimenti. La bozza di regolamento di esecuzione proposto dalla Commissione europea, approvato dagli eurodeputati,della sostanza da 0,6 mg a 0,05 mg per chilo di cibo e li riduce a zero per gli alimenti per bambini e neonati.Dal giugno 2017 ildelle sostanze di particolare preoccupazione dall'agenzia Ue per la chimica, e il suo impiego nei materiali da contatto per gli alimenti è soggetto a restrizioni e divieti in Francia, Belgio e Svezia. L'emendamento presentato per respingere la proposta dell'Esecutivo Ue e chiedere il divieto totale nell'Ue è stato battuto per 42 voti a 17.