Bollettino Coronavirus oggi 14 marzo 2021: 21.315 casi e 264 morti. Tasso positività al 7,8%. Lombardia, Emilia, Campania, Piemonte in testa

Il bollettino del Coronavirus in Italia di oggi 14 marzo 2021 conferma la criticità della situazione, con i contagi ancora troppo alti e un numero di decessi che resta a livelli drammatici. Sono 21.315 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 26.062. Le vittime sono state 264 , ieri erano state 317. Sono stati effettuati 273.966 tamponi molecolari e antigenici. Ieri i test erano stati 372.944, quasi 100 mila in più. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 7,78%%, ieri era stato del 6,98%, quindi oggi in aumento di circa lo 0,8%. Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Campania e Lazio le regioni con i dati più preoccupanti.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.223.142, i morti 102.145. Gli attualmente positivi sono 531.266 (+11.205 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 2.589.731 (+9.835 ), in isolamento domiciliare ci sono 503.666 persone (+10.740).

Terapia intensiva, altri 243 ingressi

Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 100 pazienti in più, portando il totale a superare di nuovo le 3 mila unità. Sono esattamente 3.082. Il picco di ricoveri in rianimazione fu toccato il 3 aprile dello scorso anno con 4.068 pazienti in terapia intensiva. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.518.

Emilia Romagna, 3.023 casi e 51 morti

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 299.339 casi di positività, 3.023 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.909 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri è del 12,1%, come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti. I decessi nelle ultime 24 ore sono 51. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni, iniziate il primo marzo. Poi il personale scolastico e universitario e le forze dell'ordine. Da domani 15 marzo in tutta l'Emilia-Romagna sono aperte le prenotazioni per il vaccino dei cittadini dai 75 ai 79 anni (i nati dal 1942 al 1946). In partenza anche le chiamate delle Aziende sanitarie alle persone 'estremamente vulnerabilì, cioè affette da patologie critiche.

Campania, 2.449 casi e 29 morti

Sono 2449 (di cui 323 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi di positività al Covid 19 accertati in Campania nelle ultime 24 ore. Dei 2449 nuovi ammalati 1508 sono asintomatici mentre 618 sono sintomatici (sintomatici e sintomatici si riferiscono però ai soli positivi al tampone molecolare). I tamponi eseguiti nell'ultima giornata sono stati complessivamente 22.326 (3.727 antigenici). Il tasso di contagio è del 10,96% rispetto al 10,78 di ieri. Dall'inizio della pandemia il totale dei positivi è di 303.622 a fronte di 3.251.075 (di cui 163.013 antigenici) ' processatì.; I deceduti sono 29 (nelle ultime 48 ore di cui 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri) mentre le persone dichiarate guarite sono 1557. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 mentre quelli occupati sono 161, in aumento rispetto ai 150 di ieri. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (posti letto Covid e offerta privata); quelli occupati sono 1529, in calo a fronte dei 1.547 precedenti.

Lazio, 1.812 casi e 10 morti

Oggi su oltre 16mila tamponi nel Lazio (-986) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.812 casi positivi (-186), 10 i decessi (-9) e +720 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. Lo comunica la Regione Lazio.

Toscana, 1.305 casi e 19 morti

Con 1.305 nuovi positivi ai test Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore, lievemente di meno rispetto al giorno prima, i toscani in questo momento affetti dal virus salgono a 24.265. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, oramai più di un anno fa, sono stati 172.982 i contagiati dal coronavirus nella regione. In 143.776 sono però guariti (l'83,1 per cento, 750 solo nell'ultimo giorno, più 0,5 per cento) e guariti a tutti gli effetti: non solo senza più sintomi ma anche da un punto di vista virale, certificato da tampone negativo. Su oltre 24 mila malati accertati, in 1.599 (50 in più rispetto a ieri, più 3,2 per cento) sono ricoverati in ospedale e di questi in 236 (19 in più, più 8,8 per cento) nelle terapie intensive. Gli altri, 22.666, sono isolati a casa, perché presentano sintomi lievi o risultano privi addirittura di sintomi: 486 in in più nelle ventiquattro ore, più 2,2 per cento. Diciannove i decessi: 11 uomini e 8 donne, con un'età media di 77,1 anni.

L'andamento del virus per provincia - Con gli ultimi casi registrati salgono a 44.664 i positivi che dall'inizio dell'emergenza hanno interessato i residenti dei territori della Città metropolitana di Firenze (344 in più rispetto a ieri), 14.802 a Prato (97 in più), 16.361 a Pistoia (126 in più), 10.569 a Massa Carrara (84 in più), 17.917 a Lucca (167 in più), 21.957 a Pisa (179 in più), 13.026 a Livorno (86 in più), 15.884 ad Arezzo (142 in più), 9.379 a Siena (59 in più) e 5.868 a Grosseto (21 in più). Ci sono poi 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma che si riferiscono a residenti in altre regioni.

Puglia, 1.542 casi e 9 morti

Su 8.951 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 9 decessi (contro i 23 di ieri) e 1.542 casi positivi pari al 17,23% dei test (ieri il 16,5%). I nuovi infetti sono così distribuiti: 687 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 94 nella provincia BAT, 238 in provincia di Foggia, 173 in provincia di Lecce, 215 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. I 9 decessi sono avvenuti: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.691.681 test. 122.147 sono i pazienti guariti. 39.142 sono i casi attualmente positivi.

Umbria, 270 casi e 5 morti

Ancora un giorno in Umbria con i guariti dal Covid, 318, che nelle ultime 24 ore superano i nuovi casi, 270, più 38 per cento rispetto a sabato. Secondo quanto riporta il sito della Regione i morti sono stati cinque. Con gli attualmente positivi ora 6.099, 53 in meno di ieri. Tornano invece ad aumentare i ricoverati negli ospedali, 481, dieci in più, 79 dei quali nelle terapie intensive (uno in meno). Sempre nell'ultimo giorno sono stati analizzati 3.013 tamponi e 2.455 test antigenici. Il tasso di positività è del 4,9 sul totale (ieri 3,1) e del 8,9 sui soli molecolari (ieri 5,7).

Sardegna, 118 casi

Salgono a 42.479 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 118 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 844.277 tamponi, per un incremento complessivo di 2.198 test rispetto al dato precedente e un un tasso di positività del 5,3% (ieri era 4%). Non si registrano nuovi decessi (1.195 in tutto). Sono, invece, 171 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2), mentre sono 27 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.682. I guariti sono complessivamente 28.219 (+27), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 185. Sul territorio, dei 42.479 casi positivi complessivamente accertati, 10.392 (+61) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.757 (+13) nel Sud Sardegna, 3.520 (+4) a Oristano, 8.368 (+18) a Nuoro, 13.442 (+22) a Sassari.

