Bollettino Covid di oggi 18 gennaio, record di casi in Veneto (25.166) e Marche (7.748). Sileri: «Abbiamo toccato il picco»

Covid, il bollettino di oggi martedì 18 gennaio. Omicron corre di più ma è meno grave nella popolazione vaccinata. Verosimilmente abbiamo toccato il picco e assisteremo a breve a una decrescita dei casi» e questo consentirà di rivedere le misure. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo a «Radio anch'io» su Rai Radio1. «Dobbiamo prendere ciò che facciamo» con le misure per ridurre il rischio dei contagi «non come qualcosa di fisso e infinito, ma modulabile in base alla situazione che ci pone virus». Per questo «tutte regole che stiamo mettendo, in un tempo relativamente breve, potranno essere modificate di nuovo per allentare la presa».

Bollettino, i dati delle Regioni

Veneto

Il Veneto registra +25.166 contagi Covid in sole 24 ore, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Ieri erano stati solo 6.381 i nuovi positivi, ma con la ripresa, dopo ilo giorno festivo, della normale attività di tracciamento il dato è schizzato subito in alto. Pesante anche il numero dei decessi, 44, che porta il totale a 12.797 vittime dall'inizio della crisi sanitaria. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato degli infetti da inizio pandemia sale a 913.054. Crescono i numeri ospedalieri. I posti letto occupati da malati Covid in area medica sono 1.797 (+31), quelli nelle terapie intensive 208 (+3). Unico dato in controtendenza nel bollettino odierno è il calo dei soggetti attualmente positivi. Le persone in isolamento sono 255.914, 360 in meno di ieri.

Toscana

Non si ferma l'aumento dei decessi in Toscana tra i pazienti Covid: rispetto al report diffuso ieri dalla Regione se ne registrano altri 29 - 9 uomini e 20 donne con un'età media di 84,5 anni, residenti a Firenze (7), Pistoia (4), Lucca (2), Pisa (8), Livorno (3), Grosseto (4) mentre una persona risiedeva fuori Toscana - che portano il totale a 7.892. Superano poi quota 600.000 i contagi da inizio pandemia: con i nuovi 14.799 contagi siamo a 601.840 casi di positività. I nuovi casi hanno un'età media di 35 anni circa: 29% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più. Crescono sempre, ma in modo più contenuto, i ricoveri: sono 1.449, 8 in più rispetto a ieri, di cui 131 in terapia intensiva, 7 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono del 3,4% e raggiungono quota 414.133 (68,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 179.815, +0,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 178.366 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.036 in più rispetto a ieri, più 0,6%). Sono 29.931 (2.412 in più rispetto a ieri, più 8,8%) le persone, anch'esse isolate, perchè contatti di contagiati.

Marche

Nuovo record di contagi da coronavirus nelle Marche che nell'ultima giornata schizzano a 7.748 nuovi positivi, mentre il tasso di incidenza sale a 2.319,16 su 100mila abitanti. Si tratta anche dell'effetto dei nuovi criteri che sanciscono la diagnosi di positività anche con testa antigenici rapidi, effettuati in farmacie, laboratori e strutture convenzionate. Sono infatti 22.494 i tamponi analizzati complessivamente nelle ultime 24 ore, di cui 19.138 del percorso diagnosi, con una positività del 40,5%. I soggetti con sintomi sono 658, i casi in fase di approfondimento epidemiologico sono 1.782, salgono i positivi in setting scolastico/formativo che sono 62. Sono inoltre 3.154 i contatti stretti di casi positivi, 2.003 in contatti domestici, 31 i contatti in ambiente di vita socialità. La provincia di Ancona si conferma con quella con più casi, 2.122, seguita da Pesaro Urbino con 1.977, Macerata con 1.392, Ascoli Piceno con 1.097, Fermo con 859 e 301 casi fuori regione. Le fasce di età 25-44 anni e 45-59 sono quelle in cui il contagio circola maggiormente, rispettivamente con 2.100 e 2.045 casi. Ma il virus è ormai presente prevalentemente tra i giovani: ci sono 2.109 casi nelle fasce di età da zero a 18 anni, dei quali 704 tra i bambini 6-10 anni.