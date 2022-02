Covid, il bollettino di oggi 24 febbraio: 46.169 contagi e 249 morti. Vaccino Novavax, Figliuolo: «Domenica in arrivo un milione di dosi»

Bollettino Covid, in Italia oggi, giovedì 24 febbraio 2022, ci sono 46.169 contagi e 249 morti. Ieri sono stati registrati 49.040 nuovi casi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, mentre martedì erano stati 60.029. Le vittime registrate ieri erano state 252 (martedì erano state 322).

Sono 484.530 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 479.447. Il tasso di positività è al 9,5%, in lieve calo rispetto al 10,2% di ieri. Sono invece 839 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 47 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 56. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.125, ovvero 402 in meno rispetto a ieri.

La prima consegna del vaccino Novavax riguarderà circa 1 milioni di dosi, che verranno distribuite alle Regioni/Province autonome domenica 27 febbraio. Altre forniture per circa 2 milioni di dosi sono previste nel mese di marzo. Lo sottolinea la struttura del commissario Francesco Figliuolo.

I dati delle Regioni

Sono 5.239 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 76.469, per un indice di positività del 6,8%. I morti sono 45, per un totale dall'inizio della pandemia di 38.468. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.196 (-5) e quelli in terapia intensiva 110 (-20). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.637, di cui 685 a Milano città, a Bergamo 364, a Brescia 660, a Como 268, a Cremona 261, a Lecco 158, a Lodi 93, a Mantova 272, a Monza e Brianza 433, a Pavia 295, a Sondrio 65 e a Varese 524.

Prosegue il calo dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.111 i nuovi positivi (ieri erano 4.593) registrati con i tamponi. I decessi sono stati 13. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.317.960, quello delle vittime a 13.790. Gli attuali positivi scendono a 63.592 (- 813). Si abbassano i numeri ospedalieri, con 1.154 (-35) ricoverati in area medica, e 98 (-3) in terapia intensiva.

Sono 2.753 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 22mila tamponi. Si contano ancora 26 vittime, fra le quali una donna di 59 anni morta nel Ravennate. Scende il numero dei casi attivi (sono 43.109 gli attualmente positivi, il 96,1% dei quali in isolamento a casa) come pure quello dei ricoverati. In terapia intensiva ci sono 95 persone (sei in meno di ieri), 48 dei quali non vaccinate, mentre negli altri reparti Covid i degenti sono 1.564 (66 in meno).

Nel Lazio su 11.334 tamponi molecolari e 39.455 tamponi antigenici per un totale di 50.789 tamponi, si registrano 5.361 nuovi casi positivi (-278), sono 17 i decessi (+3), 1.553 i ricoverati (-67), 140 le terapie intensive (+1) e +11.751 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,5%. I casi a Roma città sono a quota 2.387. In calo l'incidenza e il valore Rt, la prima arriva a 676 per 100 mila abitanti (870 scorsa settimana), il valore Rt a 0.74, rispetto a 0.94 della scorsa settimana. Cala la pressione sulla rete ospedaliera e sulle terapie intensive.

Sono 1.328 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 916 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (4.166) e tamponi antigenici (10.090), è pari al 9,32%. Si registrano cinque decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 2.945. Stabili i ricoveri. I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 mesi e 96 anni. Gli attualmente positivi sono 69.774 (+613): il dato comprende anche 14.769 casi riguardanti pazienti persi al follow up e sui quali sono in corso verifiche. Del totale, 416 pazienti (-1) sono ricoverati in ospedale in area medica e 14 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 69.344 (+614) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 186.986 (+710). Dei cinque decessi, uno risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl, mentre gli altri quattro riguardano pazienti di età compresa tra 67 e 98 anni: uno in provincia dell'Aquila e tre in provincia di Teramo. Il totale dei casi accertati dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale a 259.705: 55.784 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+290), 71.807 in provincia di Chieti (+379), 60.809 in provincia di Pescara (+280), 64.176 in provincia di Teramo (+331) e 3.458 fuori regione (+30), mentre per 3.671 (+18) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Sono 4.252 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 37.965 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 15 nuovi decessi, 12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 57 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 870 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 1.580 i nuovi contagi registrati (su 9.217 tamponi effettuati), +1.293 guariti e 6 morti (per un totale di 2.070 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +281 attualmente positivi, -19 ricoveri (per un totale di 301) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 25).

In Sardegna si registrano oggi 1.499 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1214 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11000 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 ( - 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 348 ( - 4 ). 33.458 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 624 ). lo comunica la Regione Sardegna aggiungendo che si registrano 7 decessi: una donna di 79 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 91 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 84 anni, residente nella provincia di Sassari; due donne di 85 e 97 anni e un uomo di 89, residenti nella provincia di Oristano e un decesso nella provincia di Nuoro.