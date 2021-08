Bollettino Covid Italia 10 agosto: 5.636 contagi e 31 morti. Tasso di positività al 2,3%

Covid Italia, il bollettino di oggi 10 agosto 2021. Sono 5.636 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.200. Sono invece 31 le vittime in un giorno (ieri erano state 22). Tasso di positività: 2,3% (-1,8%). Sono 322 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 26. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.880, +4 rispetto a ieri.

Lombardia

A fronte di 39.611 tamponi effettuati, sono 525 i nuovi positivi (1,3%) al Covid in Lombardia. Sono 4 le vittime nelle ultime 24 ore che porta il totale da inizio pandemia a i 33.843, secondo i dati forniti da Regione Lombardia. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva: sono 35, 4 in meno rispetto a ieri, mentre salgono i ricoveri non in terapia intensiva (283, +8). I nuovi casi si registrano in tutte le province: Milano 139 di cui 71 a Milano città, Bergamo 37, Brescia 75, Como 22, Cremona 13, Lecco 17, Lodi 12, Mantova 37, Monza e Brianza 54, Pavia 24, Sondrio 5 e Varese 42.

Lazio

Nel Lazio oggi si registrano 703 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+229), 1 decesso, compresi i recuperi (-2) i ricoverati sono 441 (+3), le terapie intensive sono 63 (+1). I casi a Roma città sono a quota 313. Il valore Rt è in calo, l'incidenza costante e la pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa.

Toscana

In Toscana sono 258.099 i casi di positività al Coronavirus, 511 in più rispetto a ieri (494 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 240.122 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.025 tamponi molecolari e 5.878 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Sono invece 5.273 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.040, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 292 (9 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: un uomo e 4 donne con un'età media di 75 anni.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 14.240 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati individuati 316 casi positivi, per una incidenza del 2,2% (ieri era del 2,6%). Oggi è stato anche registrato un decesso in provincia di Bari. I nuovi casi sono stati individuati 35 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 23 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.010.595 test; 247.889 sono i pazienti guariti; 3.652 sono i casi attualmente positivi.

Veneto

Resta alta la curva dei contagi Covid in Veneto, dove sono stati 604 i nuovi positivi al virus riscontrati nelle ultime 24 ore. Si registra anche un decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia si porta a 442.718, quello delle vittime a 11.650. Scende invece il dato dei soggetti positivi in isolamento , 13.645 (-134). È stabile il numero dei ricoverati nei reparti medici degli ospedali, 206 , mentre scende di un'unità quello dei pazienti in terapie intensiva.

Basilicata

Quarantanove degli 834 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che restano 25 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (uno dei pazienti è in terapia intensiva). Le persone in isolamento domiciliare sono 925, mentre sono 23 quelle guarite. Per quanto riguarda i vaccini, ieri ne sono stati effettuati 4.024: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 369.177 (66,7 per cento), mentre quelli che hanno ricevuto anche la seconda sono 282.319 (51 per cento).

Sardegna

Sono 251 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Sardegna, dove si registra il decesso di un uomo di 84 anni della Città Metropolitana. I test in più eseguiti sono stati poco più di 4mila. In ospedale ci sono 119 pazienti (+10), 22 in terapia intensiva, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 6.515 (24 in meno rispetto a ieri).