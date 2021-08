Bollettino Lazio, oggi 12 agosto: 567 contagi (300 a Roma) e 3 morti

Covid Lazio. Oggi si registrano 567 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-78), 3 decessi, compresi i recuperi ( = ) i ricoverati sono 466 (+3), le terapie intensive sono 66 (+1). I casi a Roma città sono a quota 300.

Lazio, il bollettino del 12 agosto

Asl Roma 1: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 139 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 3: 105 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 4: 65 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 46 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 44 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 112 nuovi casi.

Asl di Frosinone si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina si registrano 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti si registrano 21 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Tutti gli open day per adolescenti e ragazzi

Oggi e domani all’Hub la Vela la due giorni Open Day Junior “Torniamo allo stadio, vacciniamoci!” L’iniziativa è promossa dal Policlinico Tor Vergata – Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la AS Roma e la SS Lazio, per promuovere la vaccinazione e per tornare in sicurezza allo stadio. Nello specifico, nella giornata di oggi per i tifosi giallorossi e domani per i tifosi biancocelesti, a partire dalle ore 15, chi effettuerà il vaccino presso l’hub La Vela ricevera’ un gadget ufficiale della propria squadra del cuore, fino ad esaurimento scorte. Si ringraziano le società sportive per la disponibilità dimostrata per l’opera di sensibilizzazione alla vaccinazione anche delle fasce più giovani.

Open Day Junior (12-17 anni):

-Asl Roma 1: 19 agosto presso ospedale Sant’Andrea (ore 9-19), 23-24 agosto presso l’Eastman-Umberto I (ore 8.30-19.30);

-Asl Roma 2: 17-18-19 agosto presso il Campus Bio-medico (ore 14-19); 17-18-19-20-21-22 agosto presso hub La Vela (ore 8-19)

-Asl Roma 3: 23-24 agosto presso l’hub Majorana (San Camillo-Forlanini – ore 8-20)

-Asl Roma 4: 14-21-28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso Porto di Civitavecchia, Casa della Salute di Ladispoli, Fiano Romano, Padre Pio Bracciano e Rignano;

-Asl Roma 6: 17-18-19-20 agosto presso l’ospedale dei Castelli (ore 9-19), il 17-18 agosto presso l’ospedale di Anzio e Villa Albani (ore 16.30-21.30)

-Asl di Latina: 21-22 agosto presso Abbvie, ex Rossi Sud, Itaca Formia (ore 8-20), sempre il 21 e 22 agosto presso Casa della Salute di Priverno, ospedale di Fondi e ospedale di Terracina (ore 14-20);

-Asl di Frosinone: 19 agosto presso l’ospedale Spaziani (ore 16-20).

Open Day in Agosto - Hub Spallanzani: dal 14 al 22 agosto (8:30-19:30)

-Asl Roma 2: 14-15-16 presso l’IFO (riservato a senza fissa dimora), 17-18 e il 21-22 di agosto sempre presso l’IFO (ore 9-19);

-Asl Roma 4: dal 15 al 20 agosto e il 22 agosto dalle 8:30 alle 14 presso Padre Pio Bracciano, Fiano Romano, Porto di Civitavecchia e Ladispoli via Trapani;

-Asl Frosinone: 18-19 di agosto presso l’ospedale Spaziani (ore 9-13), 14-15-16-17 di agosto presso la Casa della Salute di Pontecorvo (ore 8.30-16.30)

Le prenotazioni delle visite

Servizio provvisorio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Fino alla riattivazione del sistema regionale di prenotazione, bloccato a causa dell’attacco hacker, è possibile contattare le centrali operative delle Asl e delle Aziende ospedaliere per effettuare le prenotazioni. Ecco le modalità:

• Asl Roma 3: tel: 0694356861 (lun-sab ore 8-20) – mail: supportoprenotazioni@aslroma3.it

• Asl Roma 5: tel: 0774775151 (lun-ven 8-17 e sab 8-12) mail: prenotazioni.emergenza@aslroma5.it

• Asl Roma 6: tel: 0693273842 (lun-ven ore 8/18) mail: segreteriarecup@aslroma6.it • Asl Frosinone: tel 07758822453 (lun-ven 9-13 e 14-18) • Asl Latina: mail: segreteriarac@ausl.latina.it

• AO San Giovanni Addolorata: tel: 06.77056924 (lun-ven 8-13) mail: prenotazioniambulatoriali@hsangiovanni.roma.it

• IRCCS INMI Spallanzani: tel 0655170245 (lun-ven 8-14 sab 9-12) mail: urp@inmi.it

Il vaccino itinerante

Operazione DELTA, vaccino itinerante, programma in corso di aggiornamento:

- Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 27 e 28 agosto, Rieti.

- Asl Roma 6: 13 agosto, Frascati – 14 agosto Rocca di Papa – 15 agosto, Anzio – 17 agosto, Anzio – 19 agosto, Ardea Montagnano - 20 agosto, Castel Gandolfo – 21 agosto, Frascati – 24 agosto, Castel Gandolfo – 25 agosto, Ciampino – 26 agosto, Monte Porzio Catone – 27 agosto, Ardea – 28 agosto, Pomezia.