Si torna a parlare di Covid a causa di un leggero aumento dei casi e del tasso di positività. In una settimana è salito anche il numero dei decessi. Lo rileva il bollettino Covid del ministero della Salute riferito alla settimana 25 aprile - 1 maggio 2024. In particolare, si registrano 618 nuovi casi positivi con una variazione di +17,0% rispetto alla settimana precedente (528). I decessi sono 9 con una variazione di +28,6% rispetto alla settimana precedente (7).

Sono 76.553 i tamponi effettuati con una variazione di -23,9% rispetto alla settimana precedente (100.622). Il tasso di positività è dello 0,8% con una variazione di +0,3% rispetto alla settimana precedente (0,5%). Stabile l'occupazione dei reparti ospedalieri. Il tasso di occupazione in area medica al 01/05/2024 è pari allo 0,9% (542 ricoverati), rispetto a 0,9% (570 ricoverati) del 24/04/2024. Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 01/05/2024 è invece pari allo 0,2% (18 ricoverati), rispetto allo 0,2% (19 ricoverati) del 24/04/2024.

Il ritiro di AstraZeneca

AstraZeneca ritira l'autorizzazione del vaccino in Ue. A confermalo è la stessa azienda anglo-svedese: «Considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti di Covid-19, non c'è più stata domanda per il vaccino Vaxzevria che di conseguenza non è più stato prodotto ne distribuito. Non prevedendo quindi una futura domanda» per il prodotto, si legge in una nota affidata all'Adnkronos Salute. «AstraZeneca ha pertanto deciso di ritirare l'autorizzazione all'immissione in commercio per Vaxzevria all'interno dell'Ue» precisa l'azienda. Resta comunque importante sottolineare che questo vaccino può causare trombosi come effetto collaterale in casi estremamente rari (non è dunque questo il motivo del ritiro, come ha spiegato l'azienda).