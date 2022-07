Covid, il bollettino di oggi 13 luglio: 110.168 nuovi casi e 106 morti, positività al 26,8%

Covid, il bollettino di oggi mercoledì 13 luglio. Sono 110.168 i nuovi casi di Covid (ieri erano stati 142.967) e 106 i morti in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 157). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 410.435 tamponi, in calo rispetto ai 550.706 di ieri.

Sono invece 388 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.826, rispetto a ieri 102 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.391.890, rispetto a ieri 41.409 in più. In totale sono 19.778.911 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.496. I Dimessi e i guariti sono 18.217.525, con un incremento di 70.076.