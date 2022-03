Bollettino Covid oggi 29 marzo: 99.457 casi e 177 morti, tasso di positività sale al 15,1%

Covid, il bollettino di oggi martedì 29 marzo: Sono 99.457 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.710. Le vittime sono invece 177, in aumento rispetto alle 95 di ieri. Il tasso di positività è al 15,1%, in crescita dello 0,5% rispetto a ieri.

Sono 660.708 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 211.535. Sono 487 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.740, ovvero 244 in più rispetto a ieri. In Lombardia i casi sono 12.518, in Campania 11.755 e nel Lazio 11.430.