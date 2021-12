Bollettino Covid di oggi 27 dicembre: 30.810 casi e 142 morti, oltre 500 ricoveri in più. Tasso di positività al 9%

Covid, il bollettino di oggi lunedì 27 dicembre 2021. Sono 30.810 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 24.883. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 142, mentre ieri erano state 81. Sono 343.968 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 217.052.

APPROFONDIMENTI IL CASO Omicron, trasmessi referti negativi a 400 positivi: l'errore... L'EMERGENZA Omicron viaggia ad alta quota, migliaia di voli cancellati sotto le... LE REGOLE Quarantena solo per positivi e no vax? Bassetti: «Cambiamo le...

Il tasso di positività, pertanto, scende all'8,9%, rispetto all'11,5% di ieri. Sono 1.126 (ieri erano 1.089) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723 (ieri erano 9.220), ovvero 503 in più.

Bollettino, i dati dalle Regioni

Veneto

È un dato contenuto, +2.816, quello dei nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Un numero quasi dimezzato rispetto ai recenti picchi di oltre 5.000 casi, che risente tuttavia della minor attività di tracciamento dei giorni del Natale. L'incidenza dei positivi sui tamponi processati (33.648) è dell'8,37%, inferiore ala media nazionale. Lo riferisce il bollettino della Regione. I totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di 610.251, le vittime salgono a 12.306 (+24). I soggetti attualmente positivi crescono a 71.761 (+ 1.122). Peggiora la situazione degli ospedali. I malati Covid ricoverati sono complessivamente 1.398 (+48), dei quali 1.213 (+35), in area medica, e 185 (+13) in terapia intensiva.

Toscana

In Toscana sono 2.843 i nuovi casi Covid (2.768 confermati con tampone molecolare e 75 da test rapido antigenico), che portano il totale a 337.126 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 297.328 (88,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.839 tamponi molecolari e 6.811 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,1% è risultato positivo. Sono invece 6.022 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 32.273, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 569 (54 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un'età media di 79 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 512.130 casi di positività, 3.482 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.243 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'14,9%, un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni (ieri era al 19,3%). Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Campania

Sono 2.291 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 30.187 test. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi eseguiti è pari al 7,58%. Sono 14 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 36 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri), 516 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+23 rispetto al dato diffuso ieri dall'Unità di crisi della Regione Campania).

Puglia

Oggi in Puglia si registrano 762 nuovi casi di Coronavirus (il 3% di 25.090 test) e un morto. I nuovi casi sono così distribuiti: 309 in provincia di Bari, 39 nella BAT, 85 in provincia di Brindisi, 110 in provincia di Foggia, 162 in provincia di Lecce, 48 in quella di Taranto. Altri 8 casi riguardano residenti fuori regione, mentre per un altro caso la provincia è in corso di definizione. Attualmente in Puglia sono positive al Covid 12.202 persone, di cui 180 sono ricoverate in area non critica e 21 in terapia intensiva.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Fvg su 1.770 tamponi molecolari sono stati rilevati 103 nuovi contagi (5,82%). Sono 4.735 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (1,08%). Le prime fasce di contagio sono quelle degli under 19 e la fascia 40-49 anni, entrambe con il 18,18%. Seguono 20-29 con il 14,94% e 30-39 con il 12,99%. Oggi si registrano 10 decessi: una donna di 99 anni di Cividale (deceduta in ospedale), una di 96 di Trieste (residenza per anziani), una di 94 anni di Grado (ospedale), un uomo di 91 anni di Trieste (ospedale), uno di 90 di Fiume Veneto (ospedale), uno di 89 di Trieste (ospedale), una donna di 78 di Corno di Rosazzo (ospedale), una di 76 di Spilimbergo (ospedale), una di 71 di Trieste (ospedale) e una di 59 di Trieste (ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 27, i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 284. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi sono stati 4.193: sono 1.002 a Trieste, 2.074 a Udine, 775 a Pordenone e 342 a Gorizia. I guariti sono 135.759, i clinicamente guariti 295, le persone in isolamento sono 8.521. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 149.079 persone: 36.041 a Trieste, 62.679 a Udine, 30.044 a Pordenone, 18.227 a Gorizia e 2.088 da fuori regione.

Sardegna

Tornano a correre i contagi Covid in Sardegna, ma non registra alcun decesso. Nelle ultime 24 ore si contano 466 (+222) nuovi casi sulla base di 1.349 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.030 tamponi per un tasso di positività pari all'11,5 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (-1), 136 (+8) invece quelli in area medica. Infine, sono 57.40 (+571) le persone in isolamento domiciliare

Abruzzo

Sono 400 (di età compresa tra 1 e 95 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 97017. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di una 72enne della provincia di Chieti) e sale a 2630. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 84973 dimessi/guariti (+90 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 9411(+306 rispetto a ieri).Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 2876 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Basilicata

In Basilicata sono 88 i nuovi casi (82 riguardano residenti), su un totale di 621 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 44. Ancora in aumento i ricoverati per Covid-19, sono 52 (+5) di cui 1 in terapia intensiva: 27 nell'ospedale di Potenza e 25, di cui 1 in terapia intensiva, in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 2.850.