Puglia, 158 nuovi casi. La metà nel Salento

Resta preoccupante il contagio nel Salento dove anche oggi sono stati registrati la metà dei nuovi casi. Oggi in Puglia sono stati registrati 9.491 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 158 casi positivi con una incidenza all'1,6%. Dei nuovi positivi 32 sono in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

APPROFONDIMENTI IL CORONAVIRUS Contagi in salita tra i giovani (non vaccinati): focolai a Gallipoli...

Un solo decesso

È stato registrato 1 decesso, in provincia Bat. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.907.054 test. 247.099 sono i pazienti guariti, 2.421 sono i casi attualmente positivi e 84 le persone ricoverate. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.189.