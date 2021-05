Covid, 314 nuovi positivi nelle ultime 24 ore: 28 i morti. Tasso di positività al 3,38%. Boom di guariti

In Puglia sono stati registrati 9.289 test per l'infezione da Covid-19, con 314 casi positivi (tasso di positività 3,38%): 113 in provincia di Bari, 51 in provincia di Brindisi, 54 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 50 in provincia di Lecce, 31 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

Torna alto il numero delle vittime. Sono stati registrati 28 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.452.254 test; 212.082 sono i pazienti guariti (+1.422 rispetto a ieri); 30.633 sono i casi attualmente positivi (-1.136).

Il bilancio della pandemia

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 249.143, così suddivisi:

94.233 nella provincia di Bari;

25.009 nella provincia di Bat;

19.112 nella provincia di Brindisi;

44.556 nella provincia di Foggia;

26.209 nella provincia di Lecce;

38.847 nella provincia di Taranto;

793 attribuiti a residenti fuori regione;

384 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/CbCHD