Bonus sanità per tutti, beffato chi ha lavorato in prima linea contro il virus

I soldi ci sono e le buone intenzioni pure, ma sul bonus Covid per gli operatori sanitari previsto dal decreto Cura Italia e perfezionato a livello normativo dal Dl Rilancio non tutto è semplice come si sarebbe portati a credere. Per la premialità sul piatto ci sono 690 milioni complessivi, di cui 250 che possono essere usati dalle regioni per incrementare l'obolo che finirà negli stipendi di medici e infermieri in prima fila sul fronte della pandemia. Ma a molti operatori sanitari non sono piaciuti i criteri, né la filosofia di fondo che non prevede una riforma strutturale, ma solo un'integrazione eccezionale legata alla pandemia. Inizialmente nel Cura Italia i fondi erano stati pensati per integrare il fondo disagio con cui pagare gli straordinari, i notturni ecc, solamente a medici e infermieri in prima linea. Successivamente, si sono integrati dei criteri che hanno allargato la platea a tutti i lavoratori anche non sanitari e raddoppiata ed estesa l'indennità infettivologica che spettava solo a chi era nei reparti infettivi. Così è cambiato l'assetto originario del bonus, grazie all'azione fondamentalmente di Cgil, Cisl e Uil che hanno preteso di dividere procapite la massa economica rendendola uguale per tutti. Tanto che i sindacati storici di categoria (Anaao Assomed, Cimo, ma anche per gli infermieri, Nursind e Nursing up) si lamentano di essere stati esclusi dal tavolo, che ha portato all'accordo firmato lo scorso 29 aprile in conferenza delle Regioni, in cui sono stati fissati i paletti per la gestione del bonus e le integrazioni al decreto Rilancio allora in gestazione. «Noi sindacati autonomi che rappresentiamo il 70% dei medici ospedalieri siamo stati esclusi dalla partita - lamenta Guido Quici a capo del sindacato Cimo - le differenze salariali rispecchiano il diverso grado di responsabilità. Ci danno una mancetta, se la potevano risparmiare, sono soldi buttati, offensivi per chi lavora. È un'operazione di propaganda. Un amministrativo che ha lavorato in smart working prenderà lo stesso emolumento di chi ha rischiato la vita nei reparti, medici e infermieri che hanno lavorato giorno e notte».

«Non è stato rispettato il principio di equità, bisognava calcolare la remunerazione alla luce di diversi fattori - spiega Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao Assomed - perché su questi emolumenti si deve considerare una diversa tassazione Irpef, a seconda della categoria: quella prevista per la dirigenza medica ha un'aliquota del 43%, la più alta. Un esempio? Su 1000 euro di bonus assegnati un medico dovrà accontentarsi di 350 euro, mentre un infermiere si troverà in busta paga sui 500 euro. Non è giusto per nessuno, sono criteri sbagliati per tutti. Per questo abbiamo proposto due emendamenti al Rilancio». «Non siamo più eroi, non siamo più angeli. La tanto sbandierata riconoscenza per la nostra generosità, lo spirito di servizio e l'abnegazione, passata l'emergenza, cede il posto a più vili e prosaiche esigenze di consenso politico» conclude Palermo.

Al momento Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Piemonte, Sicilia hanno chiuso gli accordi e le altre ci stanno lavorando. La Lombardia per il bonus ha previsto un investimento di 82 milioni di euro, di cui 40 di provenienza statale e 42 milioni a carico della regione.

In Emilia Romagna e nel Lazio, invece, a tutto il personale in corsia o comunque attivo nel fronteggiare l'emergenza verrà elargito un bonus di 1.000 euro. Diverso, invece, l'intervento della Toscana: la giunta ha previsto un'integrazione salariale da 20 a 45 euro al giorno verso i professionisti sanitari per il periodo dal 17 marzo al 30 aprile, con aumenti più alti a seconda dell'esposizione al rischio contagio in tre fasce di rischio. In Sicilia bonus mensile di 1000 euro a tutti gli operatori sanitari (con contratti a tempo indeterminato e a termine) impegnati in ambito Covid-19 con l'esclusione di chi è stato assunto in deroga proprio per l'emergenza.



Polemico anche il fronte degli infermieri che sta organizzando flash mob in tutta Italia per chiedere un riconoscimento del proprio lavoro. «Noi chiediamo un cambiamento strutturale, per sei mesi ci date il bonus e poi torniamo a prendere stipendi da 1500 euro? La nostra professione è diversa da tutte le altre sanitarie e siamo tutti laureati, noi prendiamo in carico il paziente e garantiamo la continuità assistenziale. Ci vuole l'impegno del governo, non ci serve essere chiamati eroi, e poi continuare a tenerci sottopagati. Chiediamo un'area di contrattazione separata, servono fatti, non solo belle parole. Con questi bonus si fa politica e non si pensa a chi lavora veramente: gli infermieri sono stati spostati in massa nei reparti Covid e hanno lavorato senza sosta e oggi gli si dice, accontentati del premio per qualche mese» puntualizza, leader nazionale del Nursind, il sindacato più forte degli infermieri.