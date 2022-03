Cade dalla barella e muore, risarcimento di 700mila euro

A proposito di barelle. Il tribunale di Milano ha condannato il Fatebenefratelli a versare un risarcimento di 700mila euro circa ai familiari di un uomo che nell'aprile 2010, allora aveva 40 anni, per via un malore; mentre era in strada, venne trasportato al pronto soccorso dell'ospedale dove venne sottoposto a sedazione e lasciato su un lettino per ore in attesa del ricovero.

Attesa che si rivelò fatale: il paziente cadde dalla barella e fu ritrovato a terra privo di sensi con un gravissimo trauma cranico per il quale, dopo tre anni di coma irreversibile, morì. La sentenza civile di primo grado risale a tre mesi fa, ma è stata resa nota solo oggi dai legali della famiglia, avvocati Alessandro Lacchini e Christian Lopizzo, fondatori dello studio LML, che hanno lamentato la tardività della liquidazione del danno. Secondo il giudice, che ha condannato la Asst Fatebenefratelli- Sacco al risarcimento, non sarebbe stata messa in atto «un'attenta e costante sorveglianza del paziente» che aveva una «storia di alcolismo e precedenti cadute» e al quale, mentre era ricoverato in pronto soccorso in un «lettino nel corridoio» 'ammassato' «assieme ad altre persone, erano stati somministrati» farmaci che agiscono sulle sfera psichica- «due dosi di Valium -, senza però che venissero controllate possibili reazioni critiche. Inoltre, si legge nell'atto, da parte del personale sanitario sarebbe «mancato controllo medico delle possibili reazioni critiche del paziente dopo la somministrazione del farmaco e, quindi, dall'omessa adozione, per il tramite del personale infermieristico, di una più stretta vigilanza (...) solo visiva», ed anche, tra l'altro, della precauzione di «spondine di contenimento» da installare ai bordi della barella.