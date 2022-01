Calcio, Draghi a Gravina: valutare sospensione del campionato o partite a porte chiuse

Il dossier calcio sul tavolo del governo e un invito a fare una riflessione sul prosieguo del campionato, in un momento che richiede a tutti responsabilità. Lo ha rivolto, a quanto confermano fonti di Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Nel colloquio Draghi avrebbe sollecitato una valutazione, nell'autonomia della federazione, sull'opportunità di sospendere il campionato o svolgere le partite a porte chiuse, come misure per limitare la diffusione del contagio da Covid.

Nel colloquio Gravina ha spiegato quanto stava avvenendo, confermando la momentanea sospensione e rinvio di gare di Serie B e C, e della volontà della Serie A di andare avanti anche per le difficoltà legate al calendario. Lo stesso Paolo Dal Pino oggi in Assemblea ha riferito ai club di Serie A del colloquio tra Gravina e Draghi con la Lega che ha poi confermato la volontà di proseguire le gare come da programma anche in virtù del nuovo protocollo approvato.

Mercoledì incontro governo-regioni

Nell'incontro tra il governo e le regioni in programma mercoledì per trovare un'intesa tra le regioni e la Lega di Serie A per garantire la prosecuzione con regole certe del campionato di calcio «ci sarà una riflessione anche in merito alle attività inerenti gli altri sport, con un particolare riguardo a quelli di squadra». Lo fa sapere l'ufficio stampa del ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini sottolineando che all'incontro parteciperà anche il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò.

Vezzali: estendere incontro anche a basket e volley

«Ho chiesto al ministro Gelmini di estendere ai presidenti federali di calcio, basket e volley e ai rappresentanti delle Leghe la Conferenza Stato-Regioni di mercoledì 12 gennaio». Lo annuncia la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. «Ritengo necessario - spiega - condividere ogni possibile decisione anche con i vertici di Figc, Gabriele Gravina, della Fip, Gianni Petrucci, e della Fipav, Giuseppe Manfredi, e con le Leghe, che sono il punto di riferimento per l'organizzazione dei campionati e nei cui confronti si dispiegherebbero gli eventuali effetti negativi, non soltanto economici. È il momento dell'unità. Lo sport - conclude Vezzali - deve essere compatto, mettendo al sicuro la salute di atleti e tifosi e garantendo la regolarità dei campionati».

Serie C, rinviata giornata del 16 gennaio

È stata rinviata al 23 febbraio prossimo la 22/a giornata, terza di ritorno, del campionato di serie C, che era in programma per il 16 gennaio. È l'ufficializzazione di quanto anticipato ieri all'ANSA dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il quale ha disposto un nuovo rinvio dopo quello della 21/a giornata, già deliberato. «Sentiti il Consiglio direttivo e il parere del consulente medico scientifico, considerati il permanere delle condizioni di incertezza derivante dall'emergenza da Covid-19 - recita una nota -, si dispone il posticipo della 3/a giornata di ritorno di Serie C».