L'istituto Pascale promuove la prima scuola di Oncologia in Benin

Venerdì 17 Maggio 2019, 16:32

Il Pascale si candida a formare i primi oncologi del Benin. Porterà presto la firma dell’Istituto dei tumori di Napoli la prima scuola di specializzazione in Oncologia presso la facoltà di medicina di Cotonou. Il presidente dell’Ordine dei Medici del Benin, Francis Dossou, è stato ricevuto ieri dal direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi. L’incontro, a cui hanno partecipato anche Enrico di Salvo, presidente dell’associazione Sorridi Konou Africa Onlus e Alfredo Budillon, direttore dell’Unità di Farmacologia sperimentale dell’Istituto, è stato promosso al fine di gettate le basi per sostenere, con attività educative e di supporto da parte del polo oncologico napoletano, la crescita professionale dei medici del Benin. Previsti nell’accordo stage presso l’Istituto di giovani specializzandi necessari per dare il via alla prima scuola di specializzazione in Oncologia presso la facoltà di medicina di Cotonou, la città più popolosa del Benin.«Si tratta di un progetto molto ambizioso – dice il manager Bianchi – che ci riempie di orgoglio e che non a caso arriva dopo la nascita della prima Alleanza mondiale di oncologia in rete promossa proprio dal nostro Istituto con paesi dell’America Latina, Nord Africa e Est asiatico, siglato pochi giorni fa in occasione del 160simo anniversario della nascita di Giovanni Pascale».